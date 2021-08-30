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عمر كمال عبدالواحد بمقيص «صور»

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عمر كمال عبدالواحد بمقيص الزمالك «صور» عمر كمال عبدالواحد بمقيص «صور»

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وقع عمر كمال عبدالواحد، لاعب المصرى السابق، على عقود انتقال لنادى في صفقة انتقال حر، لمدة 3 سنوات، تمهيدا لضمه للفريق الكروى الاول بالنادى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحضر اللاعب لمقر القلعة البيضاء بميت عقبة منذ قليل وانهى اجراءات انضمامه للقلعة البيضاء، وحصل اللاعب على مقدم تعاقد من مسؤولى القلعة البيضاء.

وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه للقلعة البيضاء في حضور الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، والدكتور حسين السمري المدير التنفيذي، والكابتن حسين السيد عضو اللجنة، والدكتور عاطف النمر مدير النشاط الرياضي.

ونشر الموقع الرسمى صور توقيع اللاعب على عقود انتقاله للزمالك

المصرى اليوم

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