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حلمي: الحفاظ على القوام الأساسي سبب تتويج بالدوري .. والقرارات المتضاربة سبب التعصب

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حلمي: الحفاظ على القوام الأساسي سبب تتويج الزمالك بالدوري .. والقرارات المتضاربة سبب التعصب حلمي: الحفاظ على القوام الأساسي سبب تتويج بالدوري .. والقرارات المتضاربة سبب التعصب

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أكد محمد حلمي، المدير الفني السابق لفريق ، أن الاستقرار الفني هو أحد أهم أسباب فوز القلعة البيضاء ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال حلمي في تصريحات إذاعية، «الحفاظ على القوام الأساسب للفريق إلى جانب ارتفاع مستوى لاعبي الفريق خاصة في المباريات الحاسمة كل تلك العوامل ساهمت بشكل كبير في الحصول على بطولة الدوري».

وأضاف: «اسم نادي الزمالك كبير وخلفه جماهير عريضة ويستحق أكثر من ذلك، وسبب التعصب بين جماهير قطبي الكرة المصرية هي القرارات المتضاربة من جانب المنظومة التي تدير الكرة في ».

المصرى اليوم

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