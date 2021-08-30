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أكد محمد حلمي، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، أن الاستقرار الفني هو أحد أهم أسباب فوز القلعة البيضاء ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال حلمي في تصريحات إذاعية، «الحفاظ على القوام الأساسب للفريق إلى جانب ارتفاع مستوى لاعبي الفريق خاصة في المباريات الحاسمة كل تلك العوامل ساهمت بشكل كبير في الحصول على بطولة الدوري».

وأضاف: «اسم نادي الزمالك كبير وخلفه جماهير عريضة ويستحق أكثر من ذلك، وسبب التعصب بين جماهير قطبي الكرة المصرية هي القرارات المتضاربة من جانب المنظومة التي تدير الكرة في مصر».