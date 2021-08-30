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توقيع اتفاقية بين دارة الملك عبدالعزيز ومكتبة الملك فهد الوطنية

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للتعاون في البرامج العلمية والدراسات والبحوث والتبادل الثقافي

توقيع اتفاقية بين دارة الملك عبدالعزيز ومكتبة الملك فهد الوطنية

وقّعت دارة الملك عبدالعزيز ومكتبة الملك فهد الوطنية، اليوم، مذكرة تعاون؛ بهدف التنسيق بين الطرفين في عدد من مجالات التعاون التي تخدم اختصاصهما، في مجالات البرامج العلمية والدراسات والبحوث، والتبادل العلمي والثقافي.

ومثّل الدارة الأمين العام المكلف الدكتور فهد بن عبدالله السماري، وعن المكتبة الأمين العام المكلف سليمان المسعود.

واشتملت مجالات التعاون التي نصت عليها المذكرة التعاون في مجال اختصاص الطرفين على أساس متبادل، وخدمة البرامج العلمية المشتركة عن تاريخ المملكة العربية في المحتوى المعرفي والتاريخي والاجتماعي والاقتصادي والحضاري، وتشجيع الدراسات والبحوث، وإتاحة الفرص للباحثين من الطرفين لتزويدهم بالمعلومات التاريخية والجغرافية والاجتماعية، والتعاون في مجال الإصدارات العلمية المتخصصة.

وتضمنت بنود المذكرة تبادل النشرات العلمية والإصدارات والإجراءات المنظمة لعمل الطرفين، كذلك اشتملت المذكرة على إقامة ندوات ومعارض وورش متخصصة مشتركة بموافقة الطرفين، وتبادل خبرات الصيانة والترميم والتدريب في مجال الوثائق والمخطوطات ورقمنة المحتوى لدى الطرفين، وتبادل الزيارات بين المختصين والفنيين في الجهازين، وإنتاج الأفلام المرئية التوثيقية والتعريفية ذات العلاقة بالطرفين، وتبادل الوثائق والصور والمخطوطات والمطبوعات بين الطرفين، والتعاون لدعم المشروعات والبرامج العلمية لكلا الطرفين.

توقيع اتفاقية بين دارة الملك عبدالعزيز ومكتبة الملك فهد الوطنية

توقيع اتفاقية بين دارة الملك عبدالعزيز ومكتبة الملك فهد الوطنية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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