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«»: تُعلن اتاحة ٦ خدمات للسجل التجاري على بوابة الرقمية

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«التموين»: تُعلن اتاحة ٦ خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية «»: تُعلن اتاحة ٦ خدمات للسجل التجاري على بوابة الرقمية

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أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اتاحة وزارة التموين على بوابة الرقمية 6 خدمات للسجل التجاري، مثل طلب مستخرج من السجل التجاري، واستعلام عند السجل التجاري وطلب تجديد سجل تجارى وطلب شهادة بيانات للسجل، كذلك خدمة تحديث بيانات "تعديل بيانات، حذف رقمي القومى" أيضا اضافة منشأة "اثبات رقمي القومي على المنشأة.

وأضاف، أنه تم إطلاق خدمة الحجز الإليكتروني للعلامات التجارية والنماذج الصناعية من خلال موقع جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث يستطيع العميل الدخول على الموقع الإليكتروني لجهاز تنمية التجارة الداخلية وحجز الخدمة التي يريدها قبل التوجه الى مكتب السجل التجاري للحصول على الخدمة، حيث تتيح هذه خدمة للمواطن معرفة يوم ذهابه الى مكتب السجل، وأيضا الوقت المحددة له للتواجد داخل المكتب، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن التحول الرقمي وميكنة الخدمات تسهيلا على العملاء وايضا منع التزاحم في المكاتب كإجراء احترازي للوقاية من كورونا.

وأكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن مساهمة القطاع التجارة الداخلية ارتفع من ١٧.٥ ٪؜ الى ٢١٪؜ من إجمالي الناتج المحلى وهو ١.٤ ترليون جنيه، وأن يتم حاليا التواصل مع إحدى الشركات العالمية لإتاحة مساحات تخزينية للمنتجات مما تساهم في نشاط التجارة الداخلية، ويتم التعاون مع الجهات المعنية في الدولة لتوفير هذه المساحات التخزينية، مشيرا أن بناء على التقرير الصادر من البنك المركزي، فإن حجم التجارة الاليكترونية ارتفع من ٣.٦ مليار الى ٤.٩ مليار دولار، وهذه الباقات على بطاقات الائتمان ولكنها تكون في الواقع أكثر من ذلك وعلى مستوى منطقة الخليج والدول العربية فتصل الى١٢ مليار دولار.

المصرى اليوم

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