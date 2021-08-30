ديانج يغلق ملف الاحتراف الخارجى مؤقتا بسبب مشاركة الأهلى فى مونديال الأندية

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زادت أسهم إستمرار أليو ديانج نجم النادى الأهلى مع الفريق بسبب تعثر مفاوضات جالاتا سراى الذي رفض شرط الأهلى لانتقال اللاعب إلى النادى التركى باضافة بند الحصول على 20 % في حالة بيعه بينما وافق النادى التركى على دفع 7 ملايين دولار لاتمام الصفقة، ما جمد المفاوضات.

وأضاف المصدر أن المدير الفنى للفريق موسيمانى طلب من اللاعب تأجيل خطوة الرحيل مؤقتًا لحاجة الفريق إلى جهودة خلال مشواره بمونديال الأندية المقبل، بينما دخل الأهلي في مفاوضات لضم أحمد شريف مهاجم وادي دجلة ومنتخب الشباب، في الموسم المقبل، وذلك بعد إعجاب المدير الفنى بمستواه ومشاهدة تسجيلات للمباريات التي شارك فيها اللاعب مع فريقه خلال الدورى الممتاز.

وطالب مسئولي الأهلي ديانج بضرورة التركيز مع الفريق الأحمر في الفترة القادمة وتأجيل حلم الاحتراف الأوروبي للموسم المقبل، لاسيما بعدما شهدت الفترة الأخيرة تراجع مستوى الدبابة المالية نظرا لانشغاله بالتفكير في العرض التركي، وهو ما تسبب في فقدان مكانه بتشكيل الأهلي الأساسي لصالح حمدي فتحي واكتفى بالمشاركة كاحتياطي أو المباريات التي يغيب عنها حمدي فتحي.