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أكد أحمد صالح، نجم الزمالك السابق، أن الدورى هذا الموسم كان ممتع للغاية والمنافسة كانت شرسة بين الزمالك والأهلي حتى الأمتار الأخيرة.

وقال صالح في تصريحات إذاعية، «الزمالك استحق الحصول على بطولة الدورى لأنه أكثر الفرق تنظيما وثباتا للمستوى إلى جانب رغبة اللاعبين في التتويج بالبطولة بعد الخروج من أفريقيا، بالإضافة إلى رفضه تأجيل المباريات للضغط على المنافس».

وأضاف: «تركيز الأهلي كان في أفريقيا وبعد عودته للدورى وجد نفسه مضغوطا وفقد نقاطا بسبب ذلك وفى النهاية هذه هي كرة القدم».