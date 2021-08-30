وزير الخارجية يجتمع مع نظيره الجزائري على هامش «دول جوار ليبيا»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد وزير الخارجية سامح شكري، الإثنين، جلسة مباحثات مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة في إطار زيارته الحالية إلى الجزائر العاصمة للمشاركة في اجتماع دول جوار ليبيا والذي يستمر على مدي يومين.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية- في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- إن الوزيرين بحثا ملفات العلاقات الثنائية والتنسيق حيال القضايا الإقليمية المُتلاحقة.

وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية سامح شكري بالجزائر مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ‫ليبيا يان كوبيتش سبل تحريك مختلف مسارات الملف الليبي.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية «إن الجانبين ناقشا أيضا سبل الدفع قدمًا بتحقيق تسوية سياسية شاملة تصون مقدرات الشعب الليبي، وتلبي تطلعاته في الاستقرار والنماء».

وانطلقت بالجزائر، الإثنين، أعمال الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي، الذي يهدف إلى مساعدة الليبيين على استكمال المسار السياسي للمصالحة الوطنية، وصولا إلى تنظيم الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر المقبل في موعدها المحدد.

ويشارك في الاجتماع وزراء خارجية ليبيا، ومصر والسودان والنيجر وتشاد والكونغو، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، ومفوض الاتحاد الافريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن بانكولي أديوي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش.

وتستعرض وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، خلال الجلسة الافتتاحية، الوضع السياسي في ليبيا، ومسار التحضير لتنظيم الانتخابات المقبلة.

من جهته يقدم المبعوث الأمين للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش،عرضا حول آخر التطورات في ليبيا ومسار تنفيذ مخرجات مؤتمر «برلين 2» خاصة ما تعلق بتنظيم الاستحقاقات المرتقبة نهاية العام الجاري، إلى جانب عرض يقدمه كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية ومفوض الاتحاد الافريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن.

ويهدف الاجتماع الوزاري الذي يعقد على مدار يومين، إلى بحث سبل تذليل مختلف العقبات، وتحقيق توافق بين الفرقاء الليبيين قصد توفير الشروط العامة، لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية في موعدها المقرر.

إنطلاق الإجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا في الجزائر بمشاركة شكري وأبو الغيط و 6 وزراء خارجية

إنطلاق الإجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا في الجزائر بمشاركة شكري وأبو الغيط و 6 وزراء خارجية

إنطلاق الإجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا في الجزائر بمشاركة شكري وأبو الغيط و 6 وزراء خارجية

إنطلاق الإجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا في الجزائر بمشاركة شكري وأبو الغيط و 6 وزراء خارجية