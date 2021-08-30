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بدء العد التنازلي لمغادرة كابول

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بدء العد التنازلي لمغادرة كابول بدء العد التنازلي لمغادرة كابول

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وسط فوضى عارمة، تتواصل عمليات الإجلاء لنحو 1200 شخص من العاصمة الأفغانية كابول، ليبدأ العد التنازلي لانتهاء عمليات الإجلاء ومغادرة كل القوات الأمريكية خلال 30 ساعة.

مُنذ 14 من أغسطس تقوم الولايات المتحدة بإجلاء وتسهيل إجلاء ما يقرب من 116 ألفا و700 شخص من العاصمة الأفغانية كابول عقب سقوطها في يد حركة طالبان واستيلائها على لمزار شريف، آخر معقل للحكومة الأفغانية في شمال أفغانستان في 15 من أغسطس الجاري.

ضمانات مواصلة الإجلاء

100 دولة من بينها «الولايات المتحدة، كوريا الجنوبية، فرنسا، تركيا، ألمانيا، بريطانيا»، أعلنوا تلقيهم ضمانات من حركة طالبان بالسماح لجميع الأجانب والأفغان، الذين يحملون تأشيرات بمغادرة أفغانستان، ضمن تفاهم يسري إلى ما بعد الانسحاب الأمريكي من البلاد في غضون 30 ساعة.

هجمات رغم الإجلاء

رغم الهجمة الصاروخية، التي استهدفت، صباح اليوم الاثنين، مطار كابول، واعترضتها منظومة أمريكية مضادة للصواريخ، وتبناها تنظيم داعش الارهابي، إلا أن عمليات الإجلاء من المطار قد تواصلت دون انقطاع، إذ بدأت القوات الأمريكية المرحلة الأخيرة، من عملية الإجلاء من المطار.

ومن المقرر أن تنتهي هذه الرحلات الجوية التي سمحت بإجلاء أكثر من 120 ألف شخص عبر مطار كابول، غدًا الثلاثاء رسميًا، مع انسحاب آخر القوات الأمريكية، إلا أن الجيش الأمريكي يركز خاصة على سحب الجنود والدبلوماسيين الأمريكيين.

المصرى اليوم

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