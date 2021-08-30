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وزير الخارجية الأمريكية السابق: بلادنا منارة الأمل.. وللأسف الإدارة الحالية لا تظهر ذلك

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وزير الخارجية الأمريكية السابق: بلادنا منارة الأمل.. وللأسف الإدارة الحالية لا تظهر ذلك وزير الخارجية الأمريكية السابق: بلادنا منارة الأمل.. وللأسف الإدارة الحالية لا تظهر ذلك

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قال وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، إن «أمريكا هي منارة الأمل، ولكن للأسف الإدارة الحالية لا تظهر ذلك»، حسب قوله.

وأضاف «بومبيو» في تغريدة على «تويتر»، الإثنين، أنه «أدعو قادة أمتنا أن يصعدوا إلى مستوى التحدي وأن يستعيدوا مصداقية أمتنا».

واعتبر بومبيو في تصريح سابق أن «كارثة الخروج من أفغانستان قد ألحقت قدرا هائلا من الضرر بمصداقية الولايات المتحدة، إلا أنه يمكن إعادة بناء سمعة الولايات المتحدة، عبر إظهار قوتها على المستوى العالمي«.

وسيطرت حركة طالبان على العاصمة كابول في 15 أغسطس الجاري بعد هروب الرئيس أشرف غني.

المصرى اليوم

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