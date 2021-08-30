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«الصحة العالمية»: جرعة ثالثة تنشيطية من لقاحات كورونا ليست رفاهية

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«الصحة العالمية»: جرعة ثالثة تنشيطية من لقاحات كورونا ليست رفاهية «الصحة العالمية»: جرعة ثالثة تنشيطية من لقاحات كورونا ليست رفاهية

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قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، إن جرعة ثالثة تنشيطية من اللقاحات ليست رفاهية وليست مأخوذة من شخص آخر لا يزال ينتظر جرعته الأولى، مضيفًا أنها بالأساس وسيلة للحفاظ على حماية الأكثر عرضة للخطر من المرض، في إشارة إلى أنها ضرورية.

كانت منظمة الصحة العالمية قد قالت هذا الشهر إن البيانات لا تشير إلى حاجة ماسة لجرعات تنشيطية إضافية من لقاح كورونا، وأن منح المزيد من الجرعات لمن تلقوا لقاحات بالفعل سيزيد من عدم المساواة الكبيرة أصلا بين الدول الغنية والفقيرة فيما يتعلق بالحماية من المرض.

وأضاف «كلوج» أنه يعتبر زيادة معدلات العدوى بكوفيد-19 في أنحاء أوروبا على مدى الأسبوعين المنصرمين إضافة إلى انخفاض معدلات التطعيم في بعض الدول أمرًا «مقلقا للغاية»، وفقا لما نقلت «رويترز».

المصرى اليوم

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