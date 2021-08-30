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باسم مغنية يهاجم محمد رمضان بعد تصريحاته عن فنانات لبنان: «ده عبدالحليم حافظ ما قالهاش»

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باسم مغنية يهاجم محمد رمضان بعد تصريحاته عن فنانات لبنان: «ده عبدالحليم حافظ ما قالهاش» باسم مغنية يهاجم محمد رمضان بعد تصريحاته عن فنانات لبنان: «ده عبدالحليم حافظ ما قالهاش»

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هاجم الفنان اللبناني باسم مغنية الفنان محمد رمضان، بعد تصريحه الأخير بأن لم تُخلق مطربة لبنانية حتى الآن تدفعه للتعاون معها في دويتو غنائي.

وكتب «مغنية» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الإثنين، قائلًا: «ماخلقتش الفنانة اللبنانية اللي هتغني معايا) هكذا صرح الممثل محمد رمضان الذي أجده موهوبا في التمثيل مع بعض الملاحظات على تصرفاته، يتكلم بثقة وكأنه الأسطورة عبدالحليم حافظ، مع أن عبدالحليم (حلم الأجيال) لم يقلها يومًا».

وتابع: «أحسنت يا محمد يا رمضان، تجعلنا نكتب عنك لكن خذ بعين الإعتبار أن سلوكك يغلب على موهبتك. الموهبة وحدها لا تكفي. تواضع».

واختتم باسم مغنية كلامه مؤكدا حبه لمصر قائلًا: «ملاحظة: تحية إلى بلدي الثاني جمهورية العربية.. أحبك».

باسم مغنية عبر فيسبوك

كان محمد رمضان حل ضيفا على قناة الجديد اللبنانية خلال زيارته للبنان الأيام الماضية، ووجهت له المذيعة سؤالا عن الفنانة اللبنانية قائلة: «من الفنانة اللبنانية التي تتمنى أن تعمل معها ديو؟» ليجيبها: «لسه مجاتش يعني الفنانة اللبنانية اللي بحلم أعمل معها ديو ممكن تظهر بعد 15 سنة»، حسب قوله.

المصرى اليوم

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