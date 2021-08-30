5 نجوم من مانشستر يونايتد يمكنهم الاستفادة من عودة كريستيانو رونالدو

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تحول مانشستر يونايتد بالفعل إلى منافسين على اللقب بين عشية وضحاها مع وصول كريستيانو رونالدو. نعم، ليست هناك حاجة لتقديم ذلك ضمن فئة «عودة الأحلام» بعد الآن لأنه حدث.

استيقظ العالم في السابع والعشرين من أبريل على خبر أن كريستيانو رونالدو قد يتجه إلى مانشستر سيتي. ذهب مشجعو مانشستر يونايتد بالبريد وأصيب لاعبوهم السابقون بالصدمة والإنكار.

بعد ساعات قليلة من اليوم، سارت الأمور منعطفة وفجأة بدأ مانشستر يونايتد يفرش السجادة الحمراء للترحيب بعودة رونالدو إلى أولد ترافورد.

ليست هناك حاجة للتفكير في مدى جودة التوقيع مع مانشستر يونايتد. وتغلب على روميلو لوكاكو بستة أهداف في دوري الدرجة الأولى الإيطالي في موسم 2020-21 على ملعب يوفنتوس. لذا فإن الشياطين الحمر يحصلون على هداف مؤكد وهو أيضًا على دراية بالنادي.

لكن وصول رونالدو له أهمية أكبر. أخلاقياته في العمل وعقليته يمكن أن تؤثر حقًا على شباب مانشستر يونايتد. يمكن لصانعي ألعابهم الاستفادة من وجود أحد أفضل المهاجمين على هذا الكوكب.

دعونا نلقي نظرة على خمسة لاعبين يمكنهم الاستفادة من وصول كريستيانو رونالدو.

5- ماركوس راشفورد:

ماركوس راشفورد لاعب على غرار كريستيانو رونالدو القديم. إنه يحزم سرعته الفائقة، وهو مراوغ ممتاز ولديه أيضًا ضربة مدوية. كما يشتهر راشفورد بتسديدة الكرات الثابتة التي يتميز بها كريستيانو رونالدو.

مثل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، كان رونالدو جناحًا قضى أفضل سنواته في اللعب على الجهة اليسرى في ريال مدريد. راشفورد هو بالفعل واحد من أكثر الأفراد الذين يعملون بجد في قائمة مانشستر يونايتد ويمكنه صقل مهارته من خلال العمل مع رونالدو.

يمكنهم أيضًا تبادل المواقف لأن أساليب اللعب الخاصة بهم متشابهة تمامًا ولديهم مجموعة مهارات مماثلة أيضًا.

4- لوك شو:

لوك شو هو أحد أفضل لاعبي مانشستر يونايتد تحت قيادة أولي جونار سولشاير. منذ بداية الموسم الماضي، تحسنت مساهمة شو في نصف الملعب الهجومي بشكل كبير.

الظهير الأيسر الإنجليزي هو أحد المُبدعين الرئيسيين لمانشستر يونايتد. لقد تحسن شو، على وجه الخصوص، بشكل كبير خلال الموسمين الماضيين. لقد قام بتمرير ستة تمريرات حاسمة في جميع المسابقات الموسم الماضي.

كريستيانو رونالدو هو ثعلب في الصندوق لا مثيل له وسيستفيد شو بشكل كبير من مهاراته في في صناعة الفارق مع الشياطين الحُمر. سيتم تحويل فرصه بمعدل أفضل ويمكنه دائمًا أن يطفو على بعض التمريرات الرائعة لرونالدو، الذي لا يقهر تقريبًا في المبارزات الهوائية.

3- جادون سانشو:

جادون سانشو هو أحد أفضل الأجنحة في العالم ويبلغ من العمر 21 عامًا فقط. إنه أحد الصفقات هذا الصيف وسيحسن بالتأكيد هجوم مانشستر يونايتد.

في بوروسيا دورتموند، أقام سانشو شراكة رائعة مع إيرلينج هالاند. كان سانشو وهالاند يغذيان بعضهما البعض وكانت طريقة الارتباط بينهما رائعة وفعالة. يمكنه أن يفعل الشيء نفسه مع رونالدو، الذي يحب اللعب جنبًا إلى جنب مع المهاجمين الذين يتمتعون بالبراعة والبراعة.

كريستيانو رونالدو هو ملك الهجمات المرتدة واللاعبون مثل سانشو وراشفورد لديهم نوع من السرعة والقدرة التي يمكن أن تمنح المدافعين إزعاجًا كبيرًا. يمنح وصول رونالدو وسانشو الفرصة للالتزام بشكل أو بآخر بأساليبه القديمة للاندماج والإبداع جنبًا إلى جنب.

2 بول بوجبا:

لاعب آخر يُمكنه الاستفادة من عودة رونالدو وهو بوجبا أخيرًا. تبين أن الفرنسي يعمل بشكل أفضل عندما يتم وضعه كلاعب وسط مُهاجم يتمتع بحرية التحرك وليس كلاعب وسط دفاعي. سجل بوجبا بالفعل خمس تمريرات حاسمة في مباراتين من الدوري الإنجليزي الممتاز يلعب دوره الجديد.

تم الاستخفاف بمساهمات بوجبا في مانشستر يونايتد. أرقام لاعب خط وسط مانشستر يونايتد لا تبدو استثنائية، لكنه أحد أفضل صانعي الألعاب المبدعين في العالم.

مع وجود هداف مثل كريستيانو رونالدو في الفريق، يمكن لمانشستر يونايتد الاستفادة أخيرًا من الرؤية والإبداع والبراعة الفنية لبوجبا. تعتبر حركة رونالدو من النخبة ومن الصعب العثور على لاعب أفضل من بوجبا للعب الكرات البينية ذات الوزن الثقيل لإطلاق مهاجميه.

1- ميسون جرينوود:

ميسون جرينوود هو المهاجم الأكثر تألقاً في مانشستر يونايتد خلال الفترة الأخيرة. إنه أحد أفضل اللاعبين الذين تخرجوا من أكاديمية الشباب بالنادي في السنوات الأخيرة، وقد بدأ بداية رائعة لموسم 2021-22.

تحسن اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا بالفعل منذ وصول إدينسون كافاني الصيف الماضي. الآن مع إضافة كريستيانو رونالدو إلى الفريق، أصبح لدى جرينوود يُمكنه اللعب والاستفادة من خبرات صاروخ ماديرا.

يعتبر كافاني ورونالدو من أكثر الهدافين إنتاجًا في جيلهم، ويُمكن أن يصنعوا الفارق للشياطين الحُمر خلال مُنافسات الموسم الجاري.