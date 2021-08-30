عمر كمال: الانضمام للزمالك شرف لأي لاعب.. وأسعى لحصد الألقاب والبطولات

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أعرب عمر كمال عبدالواحد لاعب المصري والمنضم حديثا لنادي الزمالك عن سعادته بالتعاقد مع النادي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال اللاعب في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي إنه يسعى إلى التتويج بكل الألقاب والبطولات مع النادي الأكبر في مصر وإفريقيا.

وأضاف اللاعب أنه سيبذل أقصى جهده في التدريبات، والمشاركة في المباريات ستكون حسب وجهة نظر الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأكد اللاعب أن مفاوضات انضمامه للزمالك لم تستغرق وقتا طويلا، وشرف لأي لاعب ارتداء قميص الزمالك، مشيرا إلى أنه فضل الانضمام للزمالك على كافة العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية.