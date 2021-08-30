جبالي المراغي رئيسًا للمجلس المركزي لاتحاد العمال العرب

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انتخب المؤتمر العام الرابع عشر للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب المنعقد في الغردقة جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيسا للمجلس المركزي، ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للبترول أمينا مساعدا لشؤون الاتحادات المهنية العربية للاتحاد الدولي الدولي لنقابات العمال العرب، فضلا عن انتخاب نواب الرئيس وأمانة عامة مكونة من 16 تخصصًا.

وقرر المؤتمر، الإثنين، اعتماد العضوية، وتشكيل اللجنة التنظيمية، وتشكيل لجنة الصياغة، والتصديق على قرارات دورات المجلس المركزي العادية والطارئة للدورة الدستورية النقابية بين المؤتمرين العامّين الثالث عشر والرابع عشر، بالإضافة إلى تقرير نشاط الأمانة العامة لسنة 2020-2021.

وتم مناقشة الأمور المالية، والتوجهات المستقبلية للدورة الدستورية النقابية المقبلة، وانتخاب لجنة نظام العضوية، ولجنة الرقابة المالية، واعتماد أعضاء المجلس المركزي.