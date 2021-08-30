مجلس الجامعات الخاصة يُعلن الحد الأدنى لكليات القمة خلال ساعات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

علمت «المصري اليوم» أن المجلس الاعلي للجامعات الخاصة والأهلية، سيعقد اجتماعه خلال ساعات لوضع الحد الادني للتقدم للمرحلة الأولي للقبول بالجامعات الخاصة، وذلك وفقا لمجاميع تنسيق المرحلة الاولي للتنسيق الحكومي، وقالت مصادر جامعية، إنه من المتوقع اعلان الحد الأدني، غدا، على ان تبدأ اعمال تسجيل الرغبات للطلاب للالتحاق بالجامعات اعتبارا من غد، الاربعاء.

ومن المتوقع أن يكون الحد الادني للطب البشري 85% والصيدلة والأسنان والعلام الطبيعي 80% والهندسة 75% والاعلام والاقتصاد والعلوم السياسية والحاسبات 65% وباقي الكليات 60%.

فيما تستمر اختبارات القدرات وتنسيق طلاب الشهادات المعادلة العربية والاجنبية حتي 11 سبتمبر الجاري لاختبارات القدرات، وتمتد حتي منتصف سبتمبر للشهادات الاجنبية وذلك نظرا لتأخر صدور نتائج عدد من طلاب الشهادات الأجنبية.

سبق وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الاولي وجاء الحد الأدنى للقطاع الطبي جاء بحد أدني 90.73% للطب البشري وبفارق 7.8% عن العام الماضي وتصدرت طب المنصورة ب 94.14%، والحد الادني للاسنان 90.24% بفارق 8.71% عن العام الماضي وتصدرت طب اسنان المنصورة أيضا ب 92.19%، ولاول مرة يفضل الطلاب كليات العلاج الطبيعي على الصيدلة وجاءت بحد أدني 88.78% وبفارق 9.14% عن العام الماضي، وجاءت الصيدلة بحد أدني 88.53% وبفارق 9.51% عن العام الماضي، كما جاءت كلية هندسة البترول والتعدين بالسويس بحد أدني 92.19%،

الحد الأدنى للمجموعة الأدبية جاء الاقتصاد والعلوم السياسية بحد أدني 83.9% وتصدر علوم سياسية القاهرة ب 87.56%، والالسن بحد أدني 80.73% وتصدر السن كفر الشيخ ب 85.36%، والإعلام بحد أدني 79.51% وتصدرت اعلام القاهرة ب82.68%، والآثار جاء بحد أدني 78.29% وتصدرت اثار الزقازيق ب 80.97%.