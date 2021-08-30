بدء تسجيل رغبات المرحلة الثانية غدًا.. تعرف على مواعيد عمل معامل التنسيق

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينطلق، الثلاثاء، تنسيق طلاب الثانوية العامة، المرحلة الثانية، والتي تستمر 5 أيام، بحد أدني 62.07% «علمي علوم ورياضة، و58.05% للأدبي، ويتنافس في هذه المرحلة 243 الف و22 طالبا وطالبة، من بينهم 186 الف و618 طالبا من الشعبة العلمية، و56 الف و404 طلاب وطالبات بالشعبة الأدبية على الاماكن المتبقية.

وأعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات، أن معامل تنسيق الجامات ستفتح أبوابها للطلاب من التاسعة صباحا حتي الثالثة عصرا طوال ايام المرحلة حتي أيام الجمعة، وذلك وفقا للاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، على أن يتم الالتزام بأعداد الطلاب داخل المعامل، بما لا تتعدي 25% من الطاقة الاستيعابية منعا للتكدس والزحام.

فيما توفر الجامعات أماكن انتظار الطلاب وأولياء أمورهم خارج المعامل، على أن يقوم الطلاب بترتيب رغباتهم مع الاسر قبل الدخول لمعامل التنسيق، كما يحق للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال الحاسب الالي الشخصي طوال 24 ساعة.

كانت اعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الاولي وجاء الحد الأدنى للقطاع الطبي جاء بحد أدني 90.73% للطب البشري وبفارق 7.8% عن العام الماضي وتصدرت طب المنصورة ب 94.14%، والحد الادني للاسنان 90.24% بفارق 8.71% عن العام الماضي وتصدرت طب اسنان المنصورة أيضا ب 92.19%، ولاول مرة يفضل الطلاب كليات العلاج الطبيعي على الصيدلة وجاءت بحد أدني 88.78% وبفارق 9.14% عن العام الماضي، وجاءت الصيدلة بحد أدني 88.53% وبفارق 9.51% عن العام الماضي، كما جاءت كلية هندسة البترول والتعدين بالسويس بحد أدني 92.19%،

الحد الأدنى للمجموعة الأدبية جاء الاقتصاد والعلوم السياسية بحد أدني 83.9% وتصدر علوم سياسية القاهرة ب 87.56%، والالسن بحد أدني 80.73% وتصدر السن كفر الشيخ ب 85.36%، والإعلام بحد أدني 79.51% وتصدرت اعلام القاهرة ب82.68%، والآثار جاء بحد أدني 78.29% وتصدرت اثار الزقازيق ب 80.97%.