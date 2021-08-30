تنسيق 2021 .. الآن تسجيل رغبات المرحلة الثانية مفتوح.. والكليات المتاحة (الرابط)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضع موقع التنسيق الإلكتروني عبارة «التسجيل مفتوح للمرحلة الثانية» ايذانًا ببدء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الكليات للطلاب خريجي الثانوية العامة 2021.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن يوم الأحد 29 أغسطس نتيجة المرحلة الأولي في المؤتمر الصحفي كما أعلن عن انطلاق تنسيق المرحلة الثانية .

بدأ موقع التنسيق فى تشغيل رابط تنسيق المرحلة الثانية 2021 لبدء تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2021 لاختيار الكليات والمعاهد التى توافق رغباتهم وفق مجموعهم، ويستطيع الطلاب الآن تسجيل رغباتهم عبر رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2021 .

تنسيق 2021.. الحد الأدني للمرحلة الثانية للقبول فى تنسيق الكليات 2021

وضع موقع التنسيق تنويهًا بالحد الأدني للقبول فى تنسيق الشعبة العلمية وكذلك الشعبة الأدبية كما يلي: «تسجيل الرغبات: التسجيل مفتوح للمرحلة الثانية، بحد أدنى 254.5 للشعب العلمية، و238 للشعبة الأدبية».

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي،أعلن عن بدء تنسيق المرحلة الثانية للشعبة العلمية بفرعيها علمي علوم وعلمي رياضة من مجموع 254.5 درجة بنسبة مجموع 62.07%، وكذلك الشعبة الأدبية من 238 درجة بنسبة مجموع 58.05%، ويبلغ عدد الطلاب المستفيدين من المرحلة الثانية للتنسيق بشعبتيها العلمية والأدبية نحو 243 ألف طالبًا وطالبة.

موعد إنتهاء تنسيق المرحلة الثانية من الثانوية العامة 2021.

يتنهى تنسيق المرحلة الثانية رسميًا فى السابعة مساء يوم السبت الموافق 4 سبتمبر بعد فترة 5 أيام لبدء تسجيل الرغبات، وكان الموعد الرسمي المحدد من وزير التعليم العالي لبدء تسجيل الرغبات يوم الثلاثاء 31-8-2021.

تنسيق الثانوية العامة 2021 .. الكليات المتاحة للمرحلة الثانية 2021

يبحث طلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة عن كليات المرحلة الثانية المتاحة لشعبة علمي علوم، وكذلك كليات المرحلة الثانية لشعبة علمي رياضة بالإضافة إلي كليات الأدبي ضمن المرحلة الثانية، وهي كما يلي:

كليات علمي علوم

كليات الطب البيطري

كليات العلوم

كليات التمريض

كليات الجامعات التكنولوجية

كليات الذكاء الاصطناعي

كليات الاقتصاد والعلوم السياسية

كليات الحاسبات والمعلومات

كلية الألسن

كليات الزراعة

كليات علمي رياضة

عدد من كليات الهندسة المتبقية

كلية التخطيط العمراني

كليات الذكاء الاصطناعي

كلية الألسن

الجامعات التكنولوجية

كلية فنون جميلة عمارة

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

كليات الحاسبات والمعلومات

كليات الأدبي

كليات التربية

كليات الخدمة الإجتماعية

كليات الأداب (انتظام / انتساب)

كليات السياحة الفنادق

كليات الحقوق (انتظام / انتساب)

تنسيق 2021.. تفاصيل تنسيق كليات المرحلة الأولى للشعبين العلمية والأدبية

يمكن معرفة جميع تفاصيل أخبار المرحلة الأولي من الكليات التى اكتملت ونتائج الحد الأدنى لكل كلية من كليات المرحلة الأولي فى تنسيق 2021، وكذلك رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولي من خلال الضغط هنا على رابط تفاصيل أخبار المرحلة الأولي من تنسيق الكليات 2021.

الرقم السري المطلوب للتنسيق

يتطلب التسجيل فى معرفة الرقم السري، وشرح موقع التنسيق طريقة الموقع الحصول على الرقم السري الموجود علي استمارة النجاح التى تسلمها الطلاب من المدرسة ووضع موقع التنسيق صورة توضح مكان الرقم السري، ويمكن الوصول من هنا إلي الرابط الذى يشرح مكان الرقم السري في استمارة النجاح.

أدلة تنسيق الكليات والمعاهد 2021

يتيح موقع التنسيق أدلة إرشادية لتسجيل الرغبات فى تنسيق الكليات كما يلي:

دليل الطلاب للقبول فى الكليات والمعاهد

دليل اختبارات القدرات من موقع المجلس الأعلي للجامعات

ارشادات الطلاب من موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات

قدم موقع التنسيق الإلكتروني ارشادات عامة للطلاب لتسجيل الرغبات كما يلي:

إرشادات عامة للطالب علي استخدام الموقع لتسجيل الرغبات : الخطوة الأولى: إدخال رقم الجلوس

في هذه الخطوة يجب عليك إدخال رقم جلوسك (رقم الدخول) ورقمك السري المكتوب على استمارة النجاح التى تسلمتها من المدرسة.

الخطوة الثانية: عرض الرغبات المسجلة سابقاً

إذا كان قد سبق لك تسجيل رغباتك على الموقع في زيارة سابقة، فستعرض على الشاشة قائمة رغباتك حسب آخر تعديل قمت به ويسمح لك بإضافة رغبات إضافية أو تعديلها. الخطوة الثالثة:البيانات الأساسية

في هذه الخطوة يجب عليك التأكد من سلامة بياناتك الأساسية مثل الاسم والمجموع ومجموعة المواد أو التخصص والإدارة التعليمية أو المعهد الذى تتبعه. الخطوة الرابعة: إدخال/تعديل قائمة الرغبات

بعد ذلك يعرض لك الموقع قائمة رغباتك السابقة ويسمح لك بإضافة رغبات جديدة أو تعديل الرغبات السابق إدخالها. في أول زيارة للموقع تكون هذه القائمة فارغة ويمكنك ملؤها باختياراتك من الكليات والمعاهد التي ترغب في الالتحاق بها وذلك بالترتيب الذى تفضله مع مراعاة الشروط الواردة في دليل التنسيق، مثل قواعد التوزيع الجغرافى، واجتياز اختبارات القدرات فى الكليات والمعاهد التى تتطلب ذلك، وموافقة النوع في الكليات التي تقبل بنين فقط أو بنات فقط، والحصول على درجات كافة في اللغات في حالة الكليات التي تتطلب ذلك (الألسن). وستلاحظ أن البرنامج ينبهك لهذه الشروط الخاصة عند اختيارك للكلية أو المعهد.

يمكنك أيضا خلال هذه الخطوة إزالة اسم كلية أو معهد بعد إضافته ويمكنك أيضا تعديله ليصبح اسم كلية أو معهد آخر، كما يسمح لك بإعادة ترتيب الرغبات بحيث يمكنك تحريك موقع الرغبات لبعض الكليات الى أعلى أو أسفل القائمة وفقا لرغباتك. الخطوة الخامسة: تسجيل الرغبات

بعد الانتهاء من إدخال قائمة رغباتك سيعرض عليك البرنامج القائمة لمراجعتها ثم إصدار أمر التسجيل الكترونيا لتخزين رغباتك على قاعدة البيانات بالحاسب الآلى الذى سيقوم بعملية التنسيق وبعد التسجيل الكترونيا يقوم الموقع بعرض استمارة الرغبات التى تم تسجيلها مع رقم تسجيل المعاملة التى قمت بها وإيصال تسليم رغباتك الكترونيا ويمكنك طباعة هذه المستندات كما يمكنك حفظها فى ملف وفى حالة وضعك لبريد الكترونى خاص بك سيتم إرسال إيصال لتأكيد تسجيلك لرغباتك الكترونيا. الخطوة السادسة: طباعة استمارة الرغبات

فى حالة رغبتك فى طباعة رغباتك اختر مفتاح طباعة قائمة الرغبات للاستعانة بها فى وقت لاحق .