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نيابة قوص تبدأ التحقيقات في واقعة اتهام فتاة والدها وزوجته بتكبيلها لاجبارها على الزواج

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نيابة قوص تبدأ التحقيقات في واقعة اتهام فتاة والدها وزوجته بتكبيلها لاجبارها على الزواج نيابة قوص تبدأ التحقيقات في واقعة اتهام فتاة والدها وزوجته بتكبيلها لاجبارها على الزواج

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بدأت نيابة مركز قوص تحقيقاتها في واقعة اتهام فتاة والدها وزوجة والدها، بتكبيلها ووضع مادة سامة لها، لرفضها الزواج من أحد أقاربها بقنا.

اسعاف - صورة أرشيفية

كان اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، تلقى اخطارا من غرفة العمليات، بوصول«امل.ي.ح،» 22 عامًا، مقيمة حجازه قبلي إلى مستشفى قوص المركزي، ادعاء تناول صبغة شعر، وتم عمل الاسعافات الأولية وتحويل الحالة إلى مستشفى قنا العام لاستكمال العلاج.

وكشفت تحريات المباحث، برئاسة الرائد محمد الملقب، رئيس مباحث قوص، أن والد المجني عليها وزوجته، كبلا المجني عليها بجنزير لمدة يوم، وقاما بتعذيبها ووضع مادة سامة لها عبارة عن صبغة شعر، وارغامها على تناوله للتخلص منها، بعد رفضها الزواج من أحد أقاربها، وتم ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وبدأت النيابة تحقيقاتها

المصرى اليوم

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