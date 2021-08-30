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المشدد 7 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بـ«خلية بولاق الدكرور»

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المشدد 7 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بـ«خلية بولاق الدكرور» المشدد 7 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بـ«خلية بولاق الدكرور»

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قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، الإثنين، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 7سنوات ووضعه تحت المراقبة الشرطية لمدة 5سنوات في إعادة إجراءات محاكمته على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد في اتهامه بالانضمام إلى «خلية بولاق الدكرور».

كانت النيابة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات «لاشتراكه مع آخرين في الانضمام وتأسيس وقيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».

المصرى اليوم

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