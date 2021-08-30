استمرار توافد المواطنين على مكتب صحة قنا لتلقي لقاح كورونا

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أكد الدكتور راجي تاوضروس صالح، مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا، أن الفريق الطبي بمكتب صحة قنا مستمر في تلقي المواطنين الراغبين في السفر وذلك لإعطاؤهم اللقاح المعتمد وذلك في إطار من الوقاية والحماية والتباعد.

استمرار توافد المسافرين للخارج على اللقاح ضد كورونا

وذكر تاوضروس أن فريق مركز المعلومات يعمل على التأكد من وصول الرسالة بالموعد للمواطنين والتأكد من بياناتهم يعقبه توضيح من الطبيب المناوب للمواطن على الموافقة المستنيرة وذلك للتأكد من الصحة العامة للمواطن وسلامته ثم إعطاؤه اللقاح.

استمرار توافد المسافرين للخارج على اللقاح ضد كورونا

وأوضح أن مكتب صحة قنا يعمل على إستخراج الشهادة المعتمدة QRcode للمواطنين مقابل 280 جنيه مصري فقط لا غير.

استمرار توافد المسافرين للخارج على اللقاح ضد كورونا