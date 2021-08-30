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اليوم البروفة الختامية لحفل افتتاح بطولة العالم للدراجات بحضور وزير الشباب والرياضة

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اليوم البروفة الختامية لحفل افتتاح بطولة العالم للدراجات بحضور وزير الشباب والرياضة اليوم البروفة الختامية لحفل افتتاح بطولة العالم للدراجات بحضور وزير الشباب والرياضة

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يتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاستعدادات الاخيرة لتنظيم بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، والتي تستضيفها خلال الفترة من 1 وحتى 5 سبتمبر المقبل، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية.

ويحرص الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على متابعة البروفة الختامية لحفل افتتاح البطولة مساء اليوم بالمضمار الدولي للدراجات باستاد القاهرة، بحضور الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي، والسيد أليك لنفيرنا مدير البطولة.
ويتضمن حفل افتتاح البطولة استعراضًا بالدراجات، إلى جانب استعراض آخر لأعلام الدول المشاركة في البطولة، إضافة إلى أغنية وطنية رياضية للمطرب محمد نور.
من جانبه أثنى الدكتور وجيه عزام على الدعم الذي يقدمه وزير الشباب والرياضة للجنة المنظمة لبطولة العالم للدراجات، ومتابعته المتواصلة لكافة الترتيبات الخاصة باستضافة وتنظيم البطولة، بما يضمن إقامتها بالشكل الذي يليق بصورة مصر لتكون البطولة المنتظرة امتدادًا للعديد من البطولات والأحداث الرياضية التي نظمتها مصر مؤخرًا بنجاح شهد به الجميع.

المصرى اليوم

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