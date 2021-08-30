أخبار عاجلة

احباط مخطط ارهابي يستهدف مبنى مخابرات اربد -
شوبير يكشف خليفة البدري في المنتخب -
"أيتام جدّة" تنفذ برنامجاً تدريبياً لـ8 مستفيدات في المهارات الإعلامية -
"الفيصل" يستقبل البطل الأولمبي "القرشي".. ويسلمه جائزة "البرونزية" مليون ريال -
ألمانيا تتهم روسيا بشن هجوم إلكتروني على البرلمان -
العراق يسجل 5650 إصابة جديدة بكورونا و62 حالة وفاة -
تنسيق 2021.. ما هي قواعد تحويلات تقليل الاغتراب ؟ -
تنسيق 2021 .. نتائج الحد الأدنى لجميع كليات المرحلة الثانية بالدرجات (الرابط) -
فينجادا يقترب من تدريب المنتخب خلفًا لحسام البدري -
رسميًا.. إقالة حسام البدري من تدريب المنتخب الوطني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

الخميس.. بيومي فؤاد ضيف برنامج تلفزيوني على الحياة

Print
الخميس.. بيومي فؤاد ضيف برنامج تلفزيوني على الحياة الخميس.. بيومي فؤاد ضيف برنامج تلفزيوني على الحياة

لاقتراحات اماكن الخروج

في حوار خاص ومختلف، يحل الفنان صبري فواز ضيفا على برنامج «لايت شو» الذي تقدمه آية الغرياني على قناة «الحياة»، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساء.

يتحدث «فواز» عن مشاركاته في مسلسلات «موسى» و«ولاد ناس» و«قصر النيل» في الموسم الرمضاني الماضي، وكواليس استعداده لكل دور واستقباله لردود الفعل سواء من الزملاء أو الجمهور، فضلا عن سبب اختياره لتقديم الشخصيات المركبة في العديد من الأعمال الفنية.

يذكر أن برنامج «لايت شو» يسلط الضوء على عالم الموضة والدراما والسينما وكل ما يريد المشاهد معرفته عن الأخبار الفنية والكواليس وأخبار السوشيال ميديا في والوطن العربي، كما يقدم البرنامج تغطية كاملة لأكبر المهرجانات الفنية.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خبير مصرفي : مصر حققت نقلة نوعية في الطرق وبلغت المركز 28 عالميا

خبير مصرفي : مصر حققت نقلة نوعية في الطرق وبلغت المركز 28 عالميا

بالأرقام.. حكاية 715 يومًا لحسام البدري في الولاية الفنية لمنتخب مصر

بالأرقام.. حكاية 715 يومًا لحسام البدري في الولاية الفنية لمنتخب مصر

رسمياً.. حسام البدري يرفض الاستقالة من تدريب منتخب مصر

رسمياً.. حسام البدري يرفض الاستقالة من تدريب منتخب مصر

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الملحقين المعتمدين لدى سفاراتهم ‏بمصر للعاصمة الإدارية

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الملحقين المعتمدين لدى سفاراتهم ‏بمصر للعاصمة الإدارية