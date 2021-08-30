الصين تقرر حظر الامتحانات التحريرية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 6 إلى 7 أعوام

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قررت الصين حظر الامتحانات التحريرية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 6 إلى 7 أعوام، ضمن جزء من إصلاحات شاملة للتعليم تهدف إلى تخفيف الضغط على الطلاب وأولياء الأمور.

وذكرت وزارة التعليم الصينية في بيان لها، الإثنين، أن «هناك الكثير من الامتحانات المتكررة جدا، التي تسبب عبئا ثقيلا على الطلاب، وأن يكونوا تحت ضغط كبير في الامتحانات».

وأكدت الوزارة الصينية أن الضغط على التلاميذ منذ الصغر يضر بصحتهم العقلية والجسدية، كما حصرت وزارة التعليم الصينية الاختبارات في سنوات أخرى من التعليم الإلزامي على مرة واحدة في الفصل الدراسي، مع السماح بالامتحانات النصفية والصورية في المدارس الإعدادية.

وتعد الإجراءات الجديدة جزءا من إصلاحات حكومية أوسع لقطاع التعليم في الصين، تشمل حملة على المدارس المزدحمة.

كان الهدف من الخطوة السابقة هو الحد من عدم المساواة في التعليم في الصين، إذ يدفع بعض الآباء من الطبقة المتوسطة عن طيب خاطر 15 ألف و400 دولار أو أكثر سنويا على دروس خصوصية من أجل إلحاق أطفالهم بالمدارس الكبيرة.