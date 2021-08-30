المتحدث باسم «طالبان»: الحركة ستقمع هجمات تنظيم «داعش»

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قال المتحدث باسم حركة «طالبان» الأفغانية ذبيح الله مجاهد، إن الحركة ستقمع هجمات تنظيم «داعش»، التي تتوقع أن تنتهي بمجرد مغادرة القوات الأجنبية للبلاد.

وأضاف المتحدث لوكالة «فرانس برس»: «نأمل أن يتخلى هؤلاء الأفغان المتأثرين بداعش عن عملياتهم لتشكيل حكومة إسلامية في غياب الأجانب».

وتابع: «إذا خلقوا وضعا للحرب واستمروا في عملياتهم، فإن الحكومة الإسلامية ستتعامل معهم».

كان قد أسفر هجوم انتحاري مدمر تبناه تنظيم «داعش خرسان» خارج مطار كابول يوم الخميس، عن مقتل عشرات الأشخاص الذين كانوا يأملون في الفرار من البلاد، بالإضافة إلى 13 من أفراد الخدمة الأمريكية.

وسيطرت حركة طالبان على العاصمة كابول في 15 أغسطس الجاري بعد هروب الرئيس أشرف غني.