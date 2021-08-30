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الصحة العالمية تحذر من وفاة 236 ألف شخص في أوروبا بسبب كورونا في ديسمبر

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الصحة العالمية تحذر من وفاة 236 ألف شخص في أوروبا بسبب كورونا في ديسمبر الصحة العالمية تحذر من وفاة 236 ألف شخص في أوروبا بسبب كورونا في ديسمبر

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حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن يؤدي إلى وفاة 236 ألف شخص آخر في أوروبا بحلول ديسمبر المقبل، كما أعربت عن قلقها حيال ركود معدلات التطعيم والعدد المنخفض للملقحين في الدول الأفقر، وفقاً لـ«فرانس 24».

قال مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه، إن عدد الوفيات ارتفع بنسبة 11 % في المنطقة الأسبوع الماضي، فيما يشير توقع يمكن الوثوق به إلى احتمال وفاة 236 ألف شخص في أوروبا بحلول 1 ديسمبر.

وأضاف أن أوروبا سجلت نحو مليون و300 ألف وفاة بـ«كوفيد» حتى الآن.

وأشار إلى أن ازدياد انتقال العدوى سببه تفشي المتحورة دلتا الأكثر عدوى والتخفيف المبالغ فيه للقيود والإجراءات إضافة إلى ازدياد السفر خلال الصيف.

وتجاوزت الإصابات في العالم 216 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين ونصف المليون حالة وفاة منذ انتشار الجائحة.

المصرى اليوم

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