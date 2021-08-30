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يكشف عن تهديد وجهه إلى طالبان منذ عام (تعرف عليه)

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ترامب يكشف عن تهديد وجهه إلى طالبان منذ عام (تعرف عليه) يكشف عن تهديد وجهه إلى طالبان منذ عام (تعرف عليه)

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قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ، إنه هدد زعيم حركة «طالبان»، عبدالغني برادار، في حال عدم تنفيذ وعودهم للولايات المتحدة الأمريكية، كاشفا ذلك في جوانب من المفاوضات التي دارت بينه وبين زعيم حركة «طالبان»، بشأن مغادرة القوات الأمريكية أفغانستان.

وأشار في لقاء إذاعي مع المذيع هيو هيويت، الإثنين، أإلى نه حذر الحركة بالقول: ستتعرضون لضربة أقوى من أي بلد وأي شخص أصيب في أي وقت مضى في تاريخ العالم، وسنبدأ بالموقع الدقيق والمدينة بالضبط، وهي هنا«.

وقال ترامب للمذيع إنه «كان سيقصف حركة طالبان إلى الجحيم لو انتهكوا الاتفاق، وأكد أنهم»ما كانوا سيأتون إلى كابول أبدا«.

وفي العام الماضي، توصل دونالد ترامب إلى اتفاق مع حركة طالبان، وافق فيه على سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول مايو الماضي والإفراج عن 5000 من سجناء «طالبان».

وتعهدت «طالبان» في الاتفاق أنها لن تسمح بأن تجعل أفغانستان ملاذا آمنا للجماعات الإرهابية، وستطلق سراح 1000 من أسراها.

المصرى اليوم

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