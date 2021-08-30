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"لتبقى": إضاءة LED أكثر توفيراً في استهلاك الطاقة وأطول عمراً

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"لتبقى": إضاءة LED أكثر توفيراً في استهلاك الطاقة وأطول عمراً "لتبقى": إضاءة LED أكثر توفيراً في استهلاك الطاقة وأطول عمراً
كشفت عن عدد من الإرشادات الواجب اتباعها قبل وبعد الشراء

‬ حثت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" على استخدام الإضاءة الأعلى كفاءة في استهلاك الطاقة "المستوى الأخضر"؛ لكونها الأكثر توفيراً للطاقة الكهربائية والأطول عمراً.

وقالت: يجب اتباع بعض الارشادات في استهلاك الإنارة سواء قبل شراء منتج الإنارة بالتركيز على الأعلى كفاءة أو بعد تركيب المنتج باتباع سلوكيات بسيطة تضمن تحقيق التوفير في استهلاك الطاقة.

وحملت "لتبقى" رسائل توعوية عدة شملت "الإضاءة على المستوى الأخضر توفر ثمان مرات عن الإضاءة التقليدية، الإضاءة على المستوى الأخضر توفر حتى 75% من الاستهلاك، الإضاءة الموفرة (LED) يدوم عمرها ثمانية أضعاف عمر الإضاءة العادية ( المتوهجة)، الإضاءة الطبيعية تغنيك عن (اللمبات)، حساسات الحركة تقلل الاستهلاك بإطفاء الإنارة تلقائيا عند عدم الحاجة، الإضاءة المصدرة للحرارة (المتوهجة) تزيد استهلاك أجهزة التكييف، تقسيم مفاتيح الإنارة يساعدك على التقليل من الاستهلاك، تحقق من صحة البطاقة كفاءة الطاقة للإضاءة عبر تطبيق تأكد، وإطفاء الإنارة عند عدم الحاجة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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