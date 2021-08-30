طلب إحاطة حول مخدر «الشبو»: خطورته تفوق كل أصناف المواد المخدرة مجتمعة

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تقدمت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة مقدم إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وموجه لرئيس الوزراء ووزيرة الصحة، حول ظهور نوعًا جديدًا من المواد المخدرة ذات الأصول النباتية، بدأ ينتشر خلال الأشهر الأخيرة في عدد من المحافظات بأسماء متعددة، فتارة يطلقون عليه «الشبو»، وتارة أخرى «الكريستال»، و«الآيس»، ومخدر أبناء الأكابر.

وقالت «عبدالحليم» في طلبها إن هذا المخدر تفوق خطورته جميع أصناف المواد المخدرة مجتمعة، بما في ذلك الهيروين، كما يرتبط تعاطي هذا المخدر بجرائم اغتصاب وقتل وانتحار.

وأضافت: «مخدر الكريستال المعروف شعبيًا بالشبو مخدر كيميائي من أصل غير نباتي، إذ يستخلص هذا المخدر من مادة (الأمفيتامين) الكيميائية، وتفوق خطورة (الشبو) جميع المواد المخدرة، لكونه مخربًا لجميع أجهزة جسم الإنسان، وعلى رأسها الخلايا العصبية».

وتابع أن المخدر بدأ يظهر وينتشر بقوة في الأسواق المصرية لمروجي المواد المخدرة، وظهرت العديد من الجرائم البشعة سجلتها الأجهزة الأمنية لمتعاطي مخدر «الكريستال»، وكثيرًا من الشباب يخوض تجربة التعاطي من باب المغامرة، وينتقل من تجربة التعاطي إلى عالم الجريمة من أجل شراء المواد المخدرة، حتى إن بعض الشباب يردد مقولة شائعة «المخدرات للرجالة»، الأمر الذي يعكس حجم الأمية المجتمعية في أوساط الشباب حول خطورة المواد المخدرة.

وطالبت عضو مجلس النواب بسرعة التحرك لوقف انتشار هذا المخدر، من خلال حملات مكثفة للكشف عن المخدرات لاسيما بين الشباب، كما طالبت بحملات تفتيشية واسعة على المصانع التي تقوم بتصنيع هذه المواد الكيميائية.