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قررت هيئة سكك حديد مص، تغيير عربات قطارين بأخرى محسنة «تحيا مصر» في إطار التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وخاصة بقطاع الوحدات المتحركة من أجل سكك حديد جديدة تساهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وقالت الهيئة في بيان، الإثنين، إن التغيير شمل الآتي:

أولا :اعتباراً من يوم 1/9/2021 تعديل تركيب قطاري1205/1206 سياحي القاهرة/ مرسى مطروح بعربات محسنة (تحيا مصر) بدلاً من العربات العادية على ان يكون تركيبه عدد 3 ثانيه مكيفه +8 عربات تحيا مصر ونفس المقرر الحالي.



ثانيا: اعتباراً من يوم 2/9/2021 تعديل تركيب قطاري1209/1208 سياحي مرسى مطروح / القاهرة بعربات محسنة (تحيا مصر) بدلاً من العربات العادية على ان يكون تركيبه عدد 3 ثانية مكيفة +8 عربات تحيا مصر ونفس المقرر الحالي 2021.