محافظ بورسعيد: توزيع ٣٠٠ طن أسمدة منعًا لاستغلال المزارعين

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حرص اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الإثنين، على لقاء المزارعين بشرق بورسعيد وعقد حوار مفتوح معهم للحديث بشأن أوضاعهم والتيسيرات المقدمة لهم من المحافظة، وذلك بحضور عدد كبير من مزارعى شرق بورسعيد، ومسؤولى مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد جاء ذلك خلال جولتة الميدانية اليوم الأثنين صباحآ، لتفقد موسم حصاد الأزر بشرق بورسعيد .

وأكد المحافظ أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لمنع استغلال المزارعين وتلبية لمطالبهم ورغباتهم التي توفر لهم سبل الراحة، مشيرآ أنه سيتم توزيع ٣٠٠ طن من الأسمدة على المزارعين تحت إشراف مديرية الزراعة منعآ لاستغلال المزارعين من قبل بعض الجمعيات المخالفة .

وأوضح أنه تلبية لرغبات ومطالب المزراعين، سيتم توزيع عقود تمليك موثقة مميكنة للمزارعين خلال احتفالية كبرى تقيمها المحافظة خلال الفترة القادمة بحضور رئيس هيئة التعمير، وذلك استجابة لمطالبهم خلال اللقاءات السابقة مع محافظ بورسعيد .

وأشار اللواء عادل الغضبان، خلال حديثه، أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد سوف تنتج ٤٠٠ طن يومى من الأسمدة سيتم استغلالها وتوزيعها بالشكل الأمثل على المزارعين، لافتا أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر تعد الأكبر من نوعها في مصر بتكلفة ٢٠ مليار جنيه بشرق بورسعيد.

كما أعلن «محافظ بورسعبد» أنه سيتم التعاون مع شركة متخصصة ومسؤولة عن جمع المحاصيل الزراعية من المزارعين وتسويقها، بما يضمن حماية المزارع من استغلال بعض الجمعيات، بالإضافة إلى إنشاء مضرب أرز بالمنطقة الصناعية بطاقة ١٠٠ طن اليوم، في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنتاج المحاصيل الزراعية وتوفير مخزون استراتيجى كافى من المحاصيل الغذائية الأساسية.

وناشد «اللواء عادل الغضبان» مزارعى بورسعيد، بالتصدى لمحاولات استغلال البعض، ومواجهة الجمعيات التي تقوم باستغلالهم وعدم التعامل معهم، مؤكدا أن المحافظة تعد الداعم الأول للمزارعين وتوفر لهم كافة سببل الرعاية والحفاظ على حقوقهم، مشيرآ أنه سيتم توقيع العقوبات القانونية على الجمعيات المخالفة، منعآ لمحاولات استغلال المزارعين.