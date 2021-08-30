الاتحاد السكندري يعلن عن خامس صفقاته الصيفية

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واصل مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى، تدعيمه لصفوف الفريق الأول لكرة القدم أستعداداً للموسم الجديد 2021_2022

ونجح في إتمام التعاقد مع حارس مرمى نادى الإنتاج الحربى السابق أحمد يحيى بعقد يمتد لثلاث مواسم في صفقة أنتقال حر

و رحب حسام حسن المدير الفني للفريق وإبراهيم حسن مدير الكرة، بإنضمام أحمد يحيى لصفوف نادى الاتحاد السكندرى مُشيدين بقدرات الحارس الفنية والبدنية و أنه أحد الحراس المميزين بالدوري المصري، و يمتلك الخبرات التي تأهله للدفاع عن عرين زعيم الثغر.

الاتحاد يتعاقد مع احمد يحيى

يذكر أن الاتحاد السكندري دعم صفوفه حتى الان بالتعاقد مع كل من مصطفى عفروتو والبوركيني سعيدو سيمبوريه والغاني مورو ساليفو ونادر رمضان.