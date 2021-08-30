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هنرى مستمر مع منتخب بلجيكا حتى نهائيات 2022

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هنرى مستمر مع منتخب بلجيكا حتى نهائيات كأس العالم 2022 هنرى مستمر مع منتخب بلجيكا حتى نهائيات 2022

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أعلن البلجيكي لكرة القدم، إستمرار النجم الفرنسي تييري هنري مع الجهاز الفني للمنتخب حتى نهائيات 2022.
وعمل هنري مساعداً لمدرب بلجيكا روبرتو مارتينيز خلال نهائيات كأس العالم 2018 في حيث وصل الفريق لقبل النهائي قبل تولي تدريب موناكو الفرنسي في 2018 لكنه لم يحقق نجاحاً خلال هذه المهمة.
وتولى هنري بعد ذلك تدريب مونتريال إمباكت المنافس في الدوري الأمريكي للعبة الشعبية.
وغادر هنري النادي الكندي في فبراير الماضي قائلاً إنه يريد أن يكون قريباً من أسرته المقيمة في لندن ثم انضم من جديد إلى الجهاز الفني للمنتخب البلجيكي في بطولة أوروبا 2020 في يونيو الماضي.
وتقرر تمديد الارتباط بين الطرفين حتى نهاية كأس العالم 2022 في قطر وهو الموعد الذي ينتهي فيه أيضا عقد المدرب مارتينيز.

المصرى اليوم

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