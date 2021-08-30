أخبار عاجلة

شوبير يكشف خليفة البدري في المنتخب -
"أيتام جدّة" تنفذ برنامجاً تدريبياً لـ8 مستفيدات في المهارات الإعلامية -
"الفيصل" يستقبل البطل الأولمبي "القرشي".. ويسلمه جائزة "البرونزية" مليون ريال -
ألمانيا تتهم روسيا بشن هجوم إلكتروني على البرلمان -
العراق يسجل 5650 إصابة جديدة بكورونا و62 حالة وفاة -
تنسيق 2021.. ما هي قواعد تحويلات تقليل الاغتراب ؟ -
تنسيق 2021 .. نتائج الحد الأدنى لجميع كليات المرحلة الثانية بالدرجات (الرابط) -
فينجادا يقترب من تدريب المنتخب خلفًا لحسام البدري -
رسميًا.. إقالة حسام البدري من تدريب المنتخب الوطني -
النظام السوري يستهدف أحياء درعا البلد بأكثر من 20 صاروخ أرض-أرض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

أول تصريح من روبن دياز عقب تمديد عقده مع السيتي

Print
أول تصريح من روبن دياز عقب تمديد عقده مع السيتي أول تصريح من روبن دياز عقب تمديد عقده مع السيتي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

سيطرت حالة من السعادة الكبيرة على المدافع الدولي البرتغالي روبن دياز، عقب تمديد عقده مع ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي، موجهاً الشكر لمدربه الداهية الإسباني بيب جوارديولا، على التطور الكبير في مستواه هذا الموسم.

وأعلن مانشستر سيتي رسمياً اليوم الاثنين عن تمديد عقد روبن دياز لمدة 6 سنوات لينتهي في يونيو 2027.

وقال روبن دياز في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي: سعيد جداً بالعقد الجديد مع النادي، لقد استمتعت بكل دقيقة من وقتي في مانشستر منذ انضمامي للفريق السماوي في الموسم الماضي.

وأضاف اللاعب المتوج بجائزة أفضل مدافع في أوروبا، هذا الموسم: من دواعي سروري أن أكون جزءًا من هذا الفريق الرائع، لقد تجاوز اللعب مع مانشستر سيتي كل توقعاتي قبل المجيء هنا، أود أن أشكر بيب جوارديولا والجهاز الفني على مساعدتهم لي للتأقلم السريع، وتحسين مستواي الفني والبدني.

واختتم روبن دياز: أحب الفوز والتتويج بالألقاب دائماً، لقد حققنا العديد من الأشياء المذهلة في الموسم الماضي وسأبذل قصارى جهدي من أجل مساعدة مانشستر سيتي على تكرار النجاح هذا الموسم، وحصد لقب الدوري الإنجليزي، ومحاولة تحقيق حلمنا بالتتويج بدوري أبطال أوروبا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شوبير يكشف خليفة البدري في المنتخب

شوبير يكشف خليفة البدري في المنتخب

تنسيق 2021.. ما هي قواعد تحويلات تقليل الاغتراب ؟

تنسيق 2021.. ما هي قواعد تحويلات تقليل الاغتراب ؟

تنسيق 2021 .. نتائج الحد الأدنى لجميع كليات المرحلة الثانية بالدرجات (الرابط)

تنسيق 2021 .. نتائج الحد الأدنى لجميع كليات المرحلة الثانية بالدرجات (الرابط)

فينجادا يقترب من تدريب المنتخب خلفًا لحسام البدري

فينجادا يقترب من تدريب المنتخب خلفًا لحسام البدري