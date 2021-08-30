أول تصريح من روبن دياز عقب تمديد عقده مع السيتي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

سيطرت حالة من السعادة الكبيرة على المدافع الدولي البرتغالي روبن دياز، عقب تمديد عقده مع ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي، موجهاً الشكر لمدربه الداهية الإسباني بيب جوارديولا، على التطور الكبير في مستواه هذا الموسم.

وأعلن مانشستر سيتي رسمياً اليوم الاثنين عن تمديد عقد روبن دياز لمدة 6 سنوات لينتهي في يونيو 2027.

وقال روبن دياز في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي: سعيد جداً بالعقد الجديد مع النادي، لقد استمتعت بكل دقيقة من وقتي في مانشستر منذ انضمامي للفريق السماوي في الموسم الماضي.

وأضاف اللاعب المتوج بجائزة أفضل مدافع في أوروبا، هذا الموسم: من دواعي سروري أن أكون جزءًا من هذا الفريق الرائع، لقد تجاوز اللعب مع مانشستر سيتي كل توقعاتي قبل المجيء هنا، أود أن أشكر بيب جوارديولا والجهاز الفني على مساعدتهم لي للتأقلم السريع، وتحسين مستواي الفني والبدني.

واختتم روبن دياز: أحب الفوز والتتويج بالألقاب دائماً، لقد حققنا العديد من الأشياء المذهلة في الموسم الماضي وسأبذل قصارى جهدي من أجل مساعدة مانشستر سيتي على تكرار النجاح هذا الموسم، وحصد لقب الدوري الإنجليزي، ومحاولة تحقيق حلمنا بالتتويج بدوري أبطال أوروبا.