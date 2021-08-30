محافظ الشرقية يشدد على الانتهاء من تطعيم العاملين بالجهاز الإداري بلقاح كورونا

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إهتمام الدولة بالمواطنين في مختلف مواقع العمل، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية لهم، وتسعي جاهده لتوفير اللقاح المضاد للفيروس، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين، مشيداً بالجهد المبذول من جيش مصر الأبيض من الأطباء والتمريض وجميع العاملين بمنظومة الصحة وشجاعتهم في مواجهة الفيروس، والاستمرار في تقديم كافة الدعم لمنظومة الصحة والعاملين بها للحفاظ على صحة المواطن الشرقاوي.

جاء ذلك خلال ترأسه، الإثنين، اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي ،والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ، واللواء محمد أبوشقة رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية ،والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمستشار العسكري للمحافظة، والعميد أسامة غريب مدير إدارة المرور ،ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

ومن جانبه، طالب الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، بسرعة الإنتهاء من تسجيل العاملين بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية على منظومة وزارة الصحة، للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، لتقوم مديرية الشؤون الصحية بتوجيه فرق التطعيم إلى مواقع العمل المختلفة بالجهاز الإداري، لتلقي العاملين اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وخلال الاجتماع وجه محافظ الشرقية أعضاء المجلس التنفيذي بإعداد مكان جيد بكل منشأة خدمية لحصول العاملين على اللقاح ضد الفيروس بعد تسجيل بياناتهم على المنظومة، مناشداً المواطنين بالإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات، وارتداء الكمامة تجنباً لنشر العدوى بالفيروس ،والإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان «www.egcovac.mohp.gov.eg» للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، للتغلب عليه والحد من انتشاره.