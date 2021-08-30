محافظ بورسعيد يشهد موسم حصاد الأرز بمنطقة سهل الطينة

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أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، زيادة المساحة المنزعة بالأرز من ٢٨ إلى ٣٢ الف فداناً، وزراعة ٥٨٠٠ فدان أرز بمنطقة سهل الطينة، وزيادة حوالى ٤ الآف فداناً عن العام الماضي، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالقطاع الزراعي وزيادة مساحة الأراضي للمزروعة

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، الإثنين، موسم حصاد الأرز بمنطقة سهل الطينة، مؤكدا أن المحافظة تقدم كافة الدعم للمزراعين بما يحقق زيادة في المساحة المنزرعة عن السنوات الماضية، ويتماشى مع خطط التنمية التي تهدفها المحافظة بشرق المحافظة.

وأوضح أن سهل الطينة تشهد تعدداً كبيراً في الزراعات، وتتميز بموقعها القريب من ميناء شرق بورسعيد ومنطقة الأنفاق والمنطقة الصناعية والمزارع السمكية، وتبعد دقائق من مشروع المدينة الذكية «سلام مصر».

وتبلغ إجمالي المساحة المزروعة بالأرز بمنطقة سهل الطينة ٥٨٠٠ فداناً من إجمالي ٨ الاف فداناً مصرح بزراعتهم بينما بلغ إجمالي المساحة المزرعة بالارز على مستوي المحافظة ٣٢ الف فداناً جنوب وغرب وشرق المحافظة، ويوجد بمنطقة سهل الطينة ٤٠ حقلاً إرشادياً للمرة الأولي، تبلغ مساحة كل حقل إرشادي فداناً واحداً، ويعطي الفدان الواحد إنتاجية من ٣ إلى ٤ طن وتدعم محافظة بورسعيد كل المشروعات التي تحقق التعمير في المنطقة لدعم مخطط تطوير سيناء.