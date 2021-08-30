محافظ الشرقية يوجه بسرعة الانتهاء من إجراءات تقنين أراضي الدولة والتصالح

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وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بسرعة الانتهاء من تقنين أراضي أملاك الدولة، وتشجيع المواطنين على المضي قدماً نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والقانون، والإستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها المحافظة خلال الفترة السابقة بشأن تخفيض سعر المتر في التقنين.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ، واللواء محمد أبوشقة رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمستشار العسكري للمحافظة، والعميد أسامة غريب مدير إدارة المرور، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وقال المحافظ أن الدولة جادة في استرداد أراضي أملاك الدولة، وتطبيق القانون بكل قوة وحسم على غير الملتزمين وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وإعلاءاً للقانون وحفاظاً على حق الشعب.

كما استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لملف التصالح في مخالفات البناء، مطالباً بإسراع الخطى في الإنتهاء من إجراءت التصالح للمواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح ودفع الرسوم المستحقه عليهم، قائلاً أنه سيتم عقد إجتماعات متتالية لكل ثلاث مراكز على حده، لمتابعة الأداء في هذا الملف وسرعة الإنتهاء منه.