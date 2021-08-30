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السوري جمال القادري أمينًا عامًا للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب

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السوري جمال القادري أمينًا عامًا للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب السوري جمال القادري أمينًا عامًا للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب

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انتخب المؤتمر العام الرابع عشر للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب المنعقد في الغردقة، اليوم الاثنين، جمال القادري، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سوريا، أمينًا عامًا للاتحاد الدولي.

وألقى «القادري» كلمة أكد خلالها على شكره لثقة المؤتمر فيه، موضحًا التحديات التي تواجه العمال العرب، ومنها الحقوق والحريات النقابية، وكذلك تحديات البطالة والتشغيل وآثار على الطبقة العاملة، وكذلك تحدي الإرهاب الأسود الذي استهدف العمال في مواقع إنتاجهم خاصة في سوريا، إضافة إلى تحديات الاحتلال الصهيوني وممارساته ضد العمال العرب.

وقال «القادري» إن كل هذه التحديات تجعلنا لابد وأن نرتقي إلى حجم هذه التحديات ونبحث عن حلول ومواجهة، كما تحدَّث عن التحديات التي واجهت الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، والتي عمل فيها الأمين العام السابق غسان غصن، ووجه لهم الشكر والتقدير، قائلا إن الكل مسؤول عن الإيجابيات والسلبيات، ودعا الجميع إلى العمل على تقوية الاتحاد الدولي في إطار عمل جماعي.

كانت قد أقيمت فعاليات المؤتمر الرابع عشر للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في مدينة الغردقة بجمهورية العربية، بحضور وفود من مختلف المنظمات النقابية العربية، وممثلين عن منظمات عربية وعالمية.

وتضمّن جدول أعمال المؤتمر انتخاب هيئة المؤتمر، وقرار اعتماد العضوية، وتشكيل اللجنة التنظيمية، وتشكيل لجنة الصياغة، أيضًا التصديق على قرارات دورات المجلس المركزي العادية والطارئة للدورة الدستورية النقابية بين المؤتمرين العامّين الثالث عشر والرابع عشر، بالإضافة إلى تقرير نشاط الأمانة العامة لسنة 2020-2021.

وتحدث خلال المؤتمر كلّ من: رئيس المؤتمر، الأمين العام، وممثلون عن منظمات «العمل الدولية» و«العمل العربية»، و«الوحدة النقابية الأفريقية»، وممثل الاتحاد العالمي للنقابات، وراعي المؤتمر.

المصرى اليوم

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