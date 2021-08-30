أخبار عاجلة

شوبير يكشف خليفة البدري في المنتخب -
"أيتام جدّة" تنفذ برنامجاً تدريبياً لـ8 مستفيدات في المهارات الإعلامية -
"الفيصل" يستقبل البطل الأولمبي "القرشي".. ويسلمه جائزة "البرونزية" مليون ريال -
ألمانيا تتهم روسيا بشن هجوم إلكتروني على البرلمان -
العراق يسجل 5650 إصابة جديدة بكورونا و62 حالة وفاة -
تنسيق 2021.. ما هي قواعد تحويلات تقليل الاغتراب ؟ -
تنسيق 2021 .. نتائج الحد الأدنى لجميع كليات المرحلة الثانية بالدرجات (الرابط) -
فينجادا يقترب من تدريب المنتخب خلفًا لحسام البدري -
رسميًا.. إقالة حسام البدري من تدريب المنتخب الوطني -
النظام السوري يستهدف أحياء درعا البلد بأكثر من 20 صاروخ أرض-أرض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تنفيذي الشرقية يناقش الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

Print
تنفيذي الشرقية يناقش الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ تنفيذي الشرقية يناقش الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي 2021/2022 ،وسرعة الإنتهاء من إجراءات الطرح والترسية والإستفادة من المبالغ المرصودة في الخطة، وكذلك الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ، واللواء محمد أبوشقة رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد ،واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمستشار العسكري للمحافظة، والعميد أسامة غريب مدير إدارة المرور ،ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

من جانبه، استعرض محمد العزوني مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالمحافظة، موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي إعتمادات الخطة الإستثمارية للعام المالي 2021 / 2022 م تبلغ 747 مليون و400 ألف جنيه بالإضافة إلى 33 مليون و360 ألف جنيه تمويل ذاتي- ليصبح إجمالي استثمارات المحافظة مبلغ 780 مليون و760 ألف جنيه، في برامج «النقل والمواصلات، الكهرباء، تحسين البيئة، تدعيم الوحدات المحلية، الأمن والإطفاء والمرور» ،وذلك لتحسين مستوى جميع الخدمات العامة المقدمة للمواطنين ،حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شوبير يكشف خليفة البدري في المنتخب

شوبير يكشف خليفة البدري في المنتخب

تنسيق 2021.. ما هي قواعد تحويلات تقليل الاغتراب ؟

تنسيق 2021.. ما هي قواعد تحويلات تقليل الاغتراب ؟

تنسيق 2021 .. نتائج الحد الأدنى لجميع كليات المرحلة الثانية بالدرجات (الرابط)

تنسيق 2021 .. نتائج الحد الأدنى لجميع كليات المرحلة الثانية بالدرجات (الرابط)

فينجادا يقترب من تدريب المنتخب خلفًا لحسام البدري

فينجادا يقترب من تدريب المنتخب خلفًا لحسام البدري