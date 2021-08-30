تنفيذي الشرقية يناقش الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي 2021/2022 ،وسرعة الإنتهاء من إجراءات الطرح والترسية والإستفادة من المبالغ المرصودة في الخطة، وكذلك الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ، واللواء محمد أبوشقة رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد ،واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمستشار العسكري للمحافظة، والعميد أسامة غريب مدير إدارة المرور ،ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

من جانبه، استعرض محمد العزوني مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالمحافظة، موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي إعتمادات الخطة الإستثمارية للعام المالي 2021 / 2022 م تبلغ 747 مليون و400 ألف جنيه بالإضافة إلى 33 مليون و360 ألف جنيه تمويل ذاتي- ليصبح إجمالي استثمارات المحافظة مبلغ 780 مليون و760 ألف جنيه، في برامج «النقل والمواصلات، الكهرباء، تحسين البيئة، تدعيم الوحدات المحلية، الأمن والإطفاء والمرور» ،وذلك لتحسين مستوى جميع الخدمات العامة المقدمة للمواطنين ،حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.