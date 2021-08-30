كوكاكولا يدخل سباق المفاوضات مع مروان محسن

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دخل نادى كوكا كولا في جولة مفاوضات مع النادى الاهلى للتعاقد مع مروان محسن مهاجم الأحمر خلال الانتقالات الحالية بعد خروج اللاعب من حسابات الجهاز الفنى للاهلى بقيادة بيتسو موسيمانى وذلك لصعوبة حصوله على الفرصة في الموسم الجديد بعد الصفقات الجديدة التي أبرمها النادى مؤخرا، ووفقا لمصدر داخل النادى فان فاركو دخل أيضا في مفاوضات مع الأهلى للتعاقد مع مروان محسن لكن المقابل المادى الذي إشترطة اللاعب حال دون إتمام الصفقة مؤخرا.

كان تامر النحاس وكيل أعمال مهاجم الأهلى قد قال إنه من مصلحه موكله عدم الاستمرار مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن انضمامه لفريق «غير جماهيري» سيجعله ينافس على لقب هداف الدوري الموسم المقبل.

وأضاف في تصريحات صحفية، الأهلي لم يفسخ تعاقده مع مروان محسن حتى الأن واللاعب متبقى في عقده موسمين مع الفريق.

وشدد على أن نسبة مشاركته الموسم الماضي بجانب التعاقدات التي أبرمها الأهلى تعطي مؤشر أن من مصلحة مروان عدم استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة«.

وتابع: «أرى أن مروان محسن لو انتقل إلى نادي غير جماهيري في الموسم المقبل سينافس على لقب هداف الدوري، وسيكون مفيد لأي فريق ينضم إليه.