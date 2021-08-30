أخبار عاجلة

شوبير يكشف خليفة البدري في المنتخب -
"أيتام جدّة" تنفذ برنامجاً تدريبياً لـ8 مستفيدات في المهارات الإعلامية -
"الفيصل" يستقبل البطل الأولمبي "القرشي".. ويسلمه جائزة "البرونزية" مليون ريال -
ألمانيا تتهم روسيا بشن هجوم إلكتروني على البرلمان -
العراق يسجل 5650 إصابة جديدة بكورونا و62 حالة وفاة -
تنسيق 2021.. ما هي قواعد تحويلات تقليل الاغتراب ؟ -
تنسيق 2021 .. نتائج الحد الأدنى لجميع كليات المرحلة الثانية بالدرجات (الرابط) -
فينجادا يقترب من تدريب المنتخب خلفًا لحسام البدري -
رسميًا.. إقالة حسام البدري من تدريب المنتخب الوطني -
النظام السوري يستهدف أحياء درعا البلد بأكثر من 20 صاروخ أرض-أرض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

كوكاكولا يدخل سباق المفاوضات مع مروان محسن

Print
كوكاكولا يدخل سباق المفاوضات مع مروان محسن كوكاكولا يدخل سباق المفاوضات مع مروان محسن

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

دخل نادى كوكا كولا في جولة مفاوضات مع النادى الاهلى للتعاقد مع مروان محسن مهاجم الأحمر خلال الانتقالات الحالية بعد خروج اللاعب من حسابات الجهاز الفنى للاهلى بقيادة بيتسو موسيمانى وذلك لصعوبة حصوله على الفرصة في الموسم الجديد بعد الصفقات الجديدة التي أبرمها النادى مؤخرا، ووفقا لمصدر داخل النادى فان فاركو دخل أيضا في مفاوضات مع الأهلى للتعاقد مع مروان محسن لكن المقابل المادى الذي إشترطة اللاعب حال دون إتمام الصفقة مؤخرا.

كان تامر النحاس وكيل أعمال مهاجم الأهلى قد قال إنه من مصلحه موكله عدم الاستمرار مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن انضمامه لفريق «غير جماهيري» سيجعله ينافس على لقب هداف الدوري الموسم المقبل.

وأضاف في تصريحات صحفية، الأهلي لم يفسخ تعاقده مع مروان محسن حتى الأن واللاعب متبقى في عقده موسمين مع الفريق.
وشدد على أن نسبة مشاركته الموسم الماضي بجانب التعاقدات التي أبرمها الأهلى تعطي مؤشر أن من مصلحة مروان عدم استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة«.

وتابع: «أرى أن مروان محسن لو انتقل إلى نادي غير جماهيري في الموسم المقبل سينافس على لقب هداف الدوري، وسيكون مفيد لأي فريق ينضم إليه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شوبير يكشف خليفة البدري في المنتخب

شوبير يكشف خليفة البدري في المنتخب

تنسيق 2021.. ما هي قواعد تحويلات تقليل الاغتراب ؟

تنسيق 2021.. ما هي قواعد تحويلات تقليل الاغتراب ؟

تنسيق 2021 .. نتائج الحد الأدنى لجميع كليات المرحلة الثانية بالدرجات (الرابط)

تنسيق 2021 .. نتائج الحد الأدنى لجميع كليات المرحلة الثانية بالدرجات (الرابط)

فينجادا يقترب من تدريب المنتخب خلفًا لحسام البدري

فينجادا يقترب من تدريب المنتخب خلفًا لحسام البدري