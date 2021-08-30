رئيس المركز المانح الدكتوراه لمحمد رمضان: «كرمّناه لكفاءته.. وقبل الشهادة تواضعًا منه»

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شارك الفنان محمد رمضان، الإثنين، بمقطع فيديو لرئيس المركز الثقافي الألماني الدولي يتحدث خلاله عن درجة الدكتوراه الفخرية التي حصل عليها الفنان منذ أيام.

ويقول الدكتور محمود عبدالله الخطيب، رئيس مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي، خلال برنامج «mbctrending» المذاع عبر قناة «mbc4»، الإثنين، إنه «طبعًا نحنا منحنا السيد محمد رمضان عملاق الفن العربي وأحد أساطير الوطن العربي»، مشيرًا إلى أنه «منحناه هذا الوسام وهي الدكتوراه الفخرية نظراً لكفاءته في هذا المجال، وتحفيز وتشجيع ليصل إن شاء الله إلى العالمية».

كما رد على شائعات شراء الشهادة مقابل 100 دولار، قائلًا: «احنا ما أخذنا أي مبلغ مالي من هذا الشخص أبدًا لأننا نعرف أنه فنان عملاق وقدير ولديه ما يجعله يشتري جامعة في لبنان ويمنح الشهادات، وهو لا يحتاج تلقي شهادة من عندنا، لكن تواضعًا منه قبل الشهادة»، حسب قوله.

ورد الفنان «رمضان» على كلمات رئيس المركز قائلًا: «شكرا للسيد رئيس المركز الثقافي الألماني الدولي على التوضيح»، مضيفًا بهاشتاج «الدكتور محمد رمضان».

كان الفنان محمد رمضان أعلن منذ أيام حصوله على الدكتوراه الفخرية عبر «إنستجرام» قائلًا: «شكراً معالي وزير الثقافة اللبناني للرعاية والسيد نقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني لحضور تنصيبي سفير الشباب العربي ومنحي الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي من مركز الثقافي الألماني في لبنان من مهرجان (أفضل)».

وتعرض بعدها إلى موجة من الانتقادات، لذا أصدر المركز الثقافي الألماني الدولي اللبناني، الجمعة، بيانًا يسحب فيه الدكتوراه من الفنان محمد رمضان، كما قدم خلال البيان اعتذارًا للشعب المصري حكومة وشعبًا.

وجاء بيان المركز كالتالي: «لم نكن نعلم أبدًا، أبدًا، أبدًا، شيئًا عن حادثة الطيار المصري المؤسفة التي ندينها ونشجبها، مستنكرين الواقعة، وكذلك اللقاء والتصوير مع مطرب وممثل صهيوني، ولذلك تم سحب الدكتوراه من محمد رمضان».

واستنكر المركز الثقافي الألماني الدولي، أفعال الفنان محمد رمضان قائلًا: «نشجب لذلك اتخذ مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي قرارًا بسحب شهادات التكريم مع فائق الاحترام لكل من لفت نظرنا لذلك».

فيما، أصدرت السفارة الألمانية بالقاهرة بيانًا، تنفي فيه وجود أي علاقة بين الحكومة الألمانية والمركز الثقافي الألماني بلبنان.

وقالت في البيان: «لا علاقة بين الحكومة الألمانية وما يسمي بالمركز الثقافي الألماني بلبنان. إذا أردتم الحصول على أخبار ومعلومات موثقة حول ألمانيا وسياساتها الخارجية ومراكزها الثقافية الرسمية، قوموا بمتابعتنا ومتابعة معهد جوتة والهيئة الألمانية للتبادل العلمي».