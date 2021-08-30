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أكد عاطف حنفي، مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، أن ناديه يسعى للتعاقد مع الحارس محمود جنش، وعبدالله جمعة، لاعبا نادي الزمالك، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال عاطف حنفي، في تصريحات إذاعية:«نسعى للتعاقد مع جنش، وعبدالله جمعة، في الميركاتو الصيفي»، مؤكدًا :«الثنائي سيكونا إضافة قوية للفريق حال إتمام التعاقد معهما».

وأشار: «تعاقدنا حتى الأن محمد فؤاد وعبدالله بكري ورزقي حمرون وسوكاري ومحمود عماد»، مضيفا :«خلال الساعات القادمة ستتضح الرؤية كاملة بشأن ملف الصفقات».