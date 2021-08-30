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فاركو: نسعى للتعاقد مع ثنائي

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فاركو: نسعى للتعاقد مع ثنائي الزمالك فاركو: نسعى للتعاقد مع ثنائي

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أكد عاطف حنفي، مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، أن ناديه يسعى للتعاقد مع الحارس محمود جنش، وعبدالله جمعة، لاعبا نادي ، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال عاطف حنفي، في تصريحات إذاعية:«نسعى للتعاقد مع جنش، وعبدالله جمعة، في الميركاتو الصيفي»، مؤكدًا :«الثنائي سيكونا إضافة قوية للفريق حال إتمام التعاقد معهما».

وأشار: «تعاقدنا حتى الأن محمد فؤاد وعبدالله بكري ورزقي حمرون وسوكاري ومحمود عماد»، مضيفا :«خلال الساعات القادمة ستتضح الرؤية كاملة بشأن ملف الصفقات».

المصرى اليوم

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