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الأهلي يتأهل لنصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لليد بالفوز على «ASFA» السنغالي

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الأهلي يتأهل لنصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لليد بالفوز على «ASFA» السنغالي الأهلي يتأهل لنصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لليد بالفوز على «ASFA» السنغالي

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تأهل الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية المقامة في المغرب بعد التغلب على فريق ASFA السنغالي في ربع نهائي البطولة.

انطلقت المباراة في الواحدة ظهر اليوم على صالة المسيرة بمدينة مكناس، ونجح رجال يد الأهلي في تقديم عرض قوي وتحقيق الفوز بنتيجة ٤٩-٢٢.
وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، كلا من: ياسر الرملي، رئيس الجهاز، وطارق محروس، المدير الفني، وهاني النجدي، مدير الفريق، ومحمد عادل، المدرب العام، ومحمد مصطفى، مدرب حراس المرمى، وأحمد القط، محللًا فنيًّا، وتامر منيسي مخطط الأحمال، ود. محمد إبراهيم طبيبًا، ومصطفى نجيب، إخصائي العلاج الطبيعي، ومحمد شهير العطار، مدلكًا.

أما قائمة لاعبي فريق «رجال يد الأهلي»، فتضم كلا من: محمد عصام الطيار وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وعبد العزيز إيهاب وأحمد راضي وعبد الرحمن فيصل ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد «كاستيللو» وعمر سامي وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف.

المصرى اليوم

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