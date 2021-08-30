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تأجيل قرعة الدوري لأجل عير مسمى

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تأجيل قرعة الدوري لأجل عير مسمى تأجيل قرعة الدوري لأجل عير مسمى

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قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مراسم قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد والتي كان مقررا اجراؤها في العاشرة صباح الغد 31 أغسطس لموعد يحدد فيما بعد.

وكان اتحاد الكرة أصدر بيانا صباح اليوم قال فيه :«يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد على أن احترامه وتقديره لجميع الأندية كان ولا يزال أحد الأركان الرئيسية التي يقوم عليها عمله، كما أنه يقف على مسافة واحدة من كل منها، وأن جميع قراراته وفق ذلك تنبع من الصالح العام ووفق لوائح معروفة وآليات موضوعية تتضمن لأي طرف التظلم من أي من هذه القرارات أو الاستئناف عليها طبقا للقواعد المعمول بها، ومن منظور العدالة التي يحرص عليها الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث تتسع هذه الآلية لتضمن للمتظلم من القرار أو المستأنف أن يكون الإيقاف بشكل مؤقت لحين الفصل في تظلمه، إما بتأييد القرار محل التظلم أو تخفيف ما ورد فيه أو الغائه بالكلية».

المصرى اليوم

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