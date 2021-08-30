أخبار عاجلة

شوبير يكشف خليفة البدري في المنتخب -
"أيتام جدّة" تنفذ برنامجاً تدريبياً لـ8 مستفيدات في المهارات الإعلامية -
"الفيصل" يستقبل البطل الأولمبي "القرشي".. ويسلمه جائزة "البرونزية" مليون ريال -
ألمانيا تتهم روسيا بشن هجوم إلكتروني على البرلمان -
العراق يسجل 5650 إصابة جديدة بكورونا و62 حالة وفاة -
تنسيق 2021.. ما هي قواعد تحويلات تقليل الاغتراب ؟ -
تنسيق 2021 .. نتائج الحد الأدنى لجميع كليات المرحلة الثانية بالدرجات (الرابط) -
فينجادا يقترب من تدريب المنتخب خلفًا لحسام البدري -
رسميًا.. إقالة حسام البدري من تدريب المنتخب الوطني -
النظام السوري يستهدف أحياء درعا البلد بأكثر من 20 صاروخ أرض-أرض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«دفاع النواب» عن القمة المصرية العراقية القطرية: القاهرة عادت لتمارس دورها المحوري والإقليمي

Print
«دفاع النواب» عن القمة المصرية العراقية القطرية: القاهرة عادت لتمارس دورها المحوري والإقليمي «دفاع النواب» عن القمة المصرية العراقية القطرية: القاهرة عادت لتمارس دورها المحوري والإقليمي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عبدالفتاح الشحات، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، إن " عادت لتمارس دورها المحوري والإقليمي في ظل الجمهورية الجديدة القائمة على العمق العربي والثقل الدولي لتحقيق طموحات ملايين المصرين والعرب في قوة اقتصادية عسكرية عربية ترسخ الاستقرار لصالح المنطقة إقليميا ودوليا.

وأضاف «الشحات» في بيان، الإثنين، أن الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح إلى دولة العراق، للمشاركة في مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون، تؤكد أن مصر عادت لتحتل مكان الصدارة من جديد، وحرص مصر على تعزيز هذه العلاقات في إطار وحدة المصير والتحديات، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس لعودة الاستقرار والسلام إلى المنطقة خصوصا في تلك الدول التي مزقتها جماعات الظلام والحروب الأهلية وتحولت إلى بحور من الدماء وذاق أهلها مرارة الحرب والدمار والتشريد واللجوء إلى دول الجوار.

وشدد «الشحات» على أهمية مشاركة الرئيس خلال زيارته إلى بغداد في القمة «العراقية – القطرية» في رسالة مفادها أن مصر الشقيقة الكبرى ستبقى حريصة على الإهتمام بالقضايا العربية وأمن الخليج في المقام الأول، مؤكدا أن مصر كما كانت وستبقى قلب العروبة النابض بالحياة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في كل المجالات، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الهاشمية، دعمًا لعلاقات التعاون المتبادلة ولمسيرة العمل.

ومن جانبه، رحب الرئيس العراقي برهم صالح بزيارة الرئيس السيسي، إلى بغداد، مؤكدًا تقديره العميق للرئيس على المستوى الشخصي، وحرص العراق على استمرار التنسيق والتشاور المكثف مع مصر على جميع المستويات، في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رسمياً.. حسام البدري يرفض الاستقالة من تدريب منتخب مصر

رسمياً.. حسام البدري يرفض الاستقالة من تدريب منتخب مصر

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الملحقين المعتمدين لدى سفاراتهم ‏بمصر للعاصمة الإدارية

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الملحقين المعتمدين لدى سفاراتهم ‏بمصر للعاصمة الإدارية

وزيرة الهجرة تعلن مشاركة الدكتور وسيم السيسي بالمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»

وزيرة الهجرة تعلن مشاركة الدكتور وسيم السيسي بالمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»

رئيس «الجمعيات والمؤسسات الأهلية»: مبادرات السيسي للقضاء على الفقر «إعجاز»

رئيس «الجمعيات والمؤسسات الأهلية»: مبادرات السيسي للقضاء على الفقر «إعجاز»