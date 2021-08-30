«دفاع النواب» عن القمة المصرية العراقية القطرية: القاهرة عادت لتمارس دورها المحوري والإقليمي

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قال اللواء عبدالفتاح الشحات، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، إن "مصر عادت لتمارس دورها المحوري والإقليمي في ظل الجمهورية الجديدة القائمة على العمق العربي والثقل الدولي لتحقيق طموحات ملايين المصرين والعرب في قوة اقتصادية عسكرية عربية ترسخ الاستقرار لصالح المنطقة إقليميا ودوليا.

وأضاف «الشحات» في بيان، الإثنين، أن الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة العراق، للمشاركة في مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون، تؤكد أن مصر عادت لتحتل مكان الصدارة من جديد، وحرص مصر على تعزيز هذه العلاقات في إطار وحدة المصير والتحديات، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس لعودة الاستقرار والسلام إلى المنطقة خصوصا في تلك الدول التي مزقتها جماعات الظلام والحروب الأهلية وتحولت إلى بحور من الدماء وذاق أهلها مرارة الحرب والدمار والتشريد واللجوء إلى دول الجوار.

وشدد «الشحات» على أهمية مشاركة الرئيس خلال زيارته إلى بغداد في القمة «العراقية – القطرية» في رسالة مفادها أن مصر الشقيقة الكبرى ستبقى حريصة على الإهتمام بالقضايا العربية وأمن الخليج في المقام الأول، مؤكدا أن مصر كما كانت وستبقى قلب العروبة النابض بالحياة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في كل المجالات، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الهاشمية، دعمًا لعلاقات التعاون المتبادلة ولمسيرة العمل.

ومن جانبه، رحب الرئيس العراقي برهم صالح بزيارة الرئيس السيسي، إلى بغداد، مؤكدًا تقديره العميق للرئيس على المستوى الشخصي، وحرص العراق على استمرار التنسيق والتشاور المكثف مع مصر على جميع المستويات، في ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية.