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الأردن تدين اعتداء الحوثي على قاعدة العند الجوية اليمنية

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الأردن تدين اعتداء الحوثي على قاعدة العند الجوية اليمنية الأردن تدين اعتداء الحوثي على قاعدة العند الجوية اليمنية
أكدت وقوفها وتضامنها مع اليمن في وجه كل ما يهدد أمنه

الأردن تدين اعتداء الحوثي على قاعدة العند الجوية اليمنية

‬ أدانت الأردن، اليوم، الاعتداء الذي شنّته مليشيا الحوثي على قاعدة العند الجوية اليمنية بمحافظة لحج أمس الأحد، وأسفر عن وقوع العشرات من القتلى والجرحى.

وشددت وزارة الخارجية الأردنية في بيان على موقف الأردن الثابت بإدانة واستنكار جميع الممارسات والأفعال الإرهابية، مؤكدةً وقوف بلادها المطلق وتضامنها التام مع اليمن في وجه كل ما يهدد أمنهم واستقرارهم.

وأعربت عن خالص التعازي وصادق المواساة لشعب وحكومة اليمن وذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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