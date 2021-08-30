مجلس جامعة أسوان : تطعيم 37 ألفا استعدادًا لاستقبال العام الجديد (صور)

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قال مجلس جامعة أسوان، برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، إنه جار اتخاذ جميع الاستعدادات لاستقبال العام الجامعي الجديد الموافق 9/10/2021 من أعمال الصيانة بالمدن الجامعية والمنشآت الجامعية بمختلف مقار الجامعة بصحاري وأسوان الجديدة.

وأضافت الجامعة، في بيان، الاثنين، أنه تم تجهيز لجان لتلقي لقاح فيروس الكورونا بالجامعة لعدد 37 ألفا ما بين طالب وعضو هيئة تدريس وعاملين بالجامعة في ظل مواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وكرم المجلس اتحاد الطلاب تقديرا لدورهم وتفاعلهم في الأنشطة الطلابية والدور المبذول في نجاح العام الجامعي 2021/2020 وتسلم الدرع الطالب إسلام يوسف رئيس الاتحاد.