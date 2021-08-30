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مانشستر سيتي يعلن تمديد عقد أفضل مدافع في أوروبا

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مانشستر سيتي يعلن تمديد عقد أفضل مدافع في أوروبا مانشستر سيتي يعلن تمديد عقد أفضل مدافع في أوروبا

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بعد أيام قليلة من تتويجه بلقب أفضل مدافع في أوروبا عن العام 2021، أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن تمديد عقد مدافعه البرتغالي روبن دياز لمدة 6 سنوات.

وكتب مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أن النادي نجح في التوصل إلى اتفاق مع روبن دياز الذي كان ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري لمدة 6 سنوات جديدة لينتهي في يونيو 2027.

ونجح روبن دياز في قيادة كتيبة المدرب بيب جوارديولا، للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي بعدما منح القوة لخط الدفاع من جديد، بعد رحيل البلجيكي فينسنت كومباني عن الفريق السماوي.

وبجانب جائزة اليويفا لأفضل مدافع في أوروبا، تم اختيار دياز أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي من خلال اتحاد كتاب كرة القدم في إنجلترا بجانب جائزة أفضل لاعب في البطولة من رابطة البريميرليج.

وانضم روبن دياز لصفوف مانشستر سيتي في الصيف الماضي 2020 قادمًا من بنفيكا، ونجح في حجز مكان أساسي في تشكيلة القروش الإنجليزية الزرقاء.

شارك روبن دياز (24 عاماً) في 50 مباراة مع مانشستر سيتي، في جميع المسابقات، وسجل هدفًا واحداً، ونجح في الفوز ببطولة كأس كاراباو إلى جانب الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ مانشستر سيتي.

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