فاركو يعلن تعاقده مع «مودي»

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن نادى فاركو تعاقده مع أحمد مودى مدافع نادى مصر المقاصة السابق لمدة 3 مواسم في إطار تلبية احتياجات الجهاز الفني للفريق بقيادة مجدى عبدالعاطى، ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات فريقه الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتأتي صفقة أحمد مودى لتكون سادس الوجوه الجديدة داخل نادي فاركو بعد التعاقد مع النجم الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمود فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبدالله بكرى من بيراميدز.

ويعكف مسؤولو فاركو على إبرام عدد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة، منهم لاعبون محليون وآخرون أجانب.