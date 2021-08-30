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غدا تنتهي مهلة الشركاة الصغيرة و المتوسطة للتعاقد مع الشركات الراعية

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غدا تنتهي مهلة الشركاة الصغيرة و المتوسطة للتعاقد مع الشركات الراعية غدا تنتهي مهلة الشركاة الصغيرة و المتوسطة للتعاقد مع الشركات الراعية

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انتهت 19 شركة من اجمالي الشركات المقيدة بسوق الاسهم الصغيرة و المتوسطة من الالتزام بقرار البورصة الاخير وهو ضرورة اختيار رعاة لهذه الشركات .

وقالت داليا السواح، عضو مجلس إدارة البورصة ان المهلة الممنوحة للشركات تنتهي غدا الثلاثاء و الا سيتم تسجيل هذه الشركات في الدول "د" وهي الشركات عالية المخاطر.

واوضحت السواح في تصريحات خاصة لـ" المصري اليوم " ان الهدف من القرار وهو الزام الشركات بالتعاون مع الشركات الراعية لمدة 8 اشهر بهدف الترويج بصورة افضل لمنتجات هذه الشركات و جذب المستثمرين اليها .

واوضحت ان التعاون مع الشركات الراعية يكون بصورة الزامية لمدة عامين منذ تاريخ تسجيل الشركة بهدف تعريف الشركة بقواعد الحوكمة و القيد في البورصة و لكن القرار الحالي بالزام الشركات بالتعاون مع الشركات الراعية ليتم ضمان عمل هذه الشركات بصورة افضل .

وكانت البورصة اصدرت قرار بمد المهلة الممنوحة للشركات حتي 31 اغسطس الجاري ، للتعاقد مع الرعاة المعتمدين .

يُذكر أن البورصة قررت التعاقد مع «البنك الأوروبي» بغرض الشروع فى خطة الهيكلة الشاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، التى تستهدف من خلالها تعزيز السيولة والتداول وتطوير قدرات الشركات المصدرة، بما يسمح بجذب استثمارات مؤسسية للسوق كمنصة تساعد الكيانات الصغيرة والمتوسطة للنمو والتوسع.

وأوضحت داليا السواح أنه حال تخلف أى من الكيانات المقيدة بسوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة عن التعاقد مع الرعاة المعتمدين سيتم تحوليها فورًا للقائمة «د»، وقد تكون معرضة للشطب حال استمرارها فى عدم توفيق الأوضاع .

والقائمة «د» تم استحداثها سابقًا من جانب البورصة لتضم الشركات المحتمل أن يتم شطبها بسبب عدة عوامل من بينها عدم التزام الكيانات المقيدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بتعيين راعى رسمى لها وفقًا لخطة إعادة الهيكلة المقررة مع «البنك الأوروبي».

على جانب آخر، كشفت داليا السواح أن هناك 13 شركة من بين المقيدة تعاقدت بالفعل مع «البنك الأوروبي» للحصول على تمويلات خطة إعادة الهيكلة، موضحةً أن القرارات السابقة نصت على تحمل البنك نسبة 50 : %80 من إجمالى التكلفة التى تتحملها الشركة.

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ولفتت إلى أن شريحة أخرى من الشركات المتداولة فضلت بدء عملية إعادة الهيكلة بشكل ذاتى دون دعم .

يُذكر أن البورصة المصرية انتهت سابقًا من عملية تنقيح الرعاة المعتمدين، وتصفيتهم من 33 إلى 11 راعيًا مقيدًا.

المصرى اليوم

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