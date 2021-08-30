أخبار عاجلة

"أيتام جدّة" تنفذ برنامجاً تدريبياً لـ8 مستفيدات في المهارات الإعلامية -
"الفيصل" يستقبل البطل الأولمبي "القرشي".. ويسلمه جائزة "البرونزية" مليون ريال -
ألمانيا تتهم روسيا بشن هجوم إلكتروني على البرلمان -
العراق يسجل 5650 إصابة جديدة بكورونا و62 حالة وفاة -
تنسيق 2021.. ما هي قواعد تحويلات تقليل الاغتراب ؟ -
تنسيق 2021 .. نتائج الحد الأدنى لجميع كليات المرحلة الثانية بالدرجات (الرابط) -
فينجادا يقترب من تدريب المنتخب خلفًا لحسام البدري -
رسميًا.. إقالة حسام البدري من تدريب المنتخب الوطني -
النظام السوري يستهدف أحياء درعا البلد بأكثر من 20 صاروخ أرض-أرض -
"مسلي آل معمر": لا وجود لأي خلاف مع "حمدالله" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصحة العالمية" تحذر من إنهاء "كورونا" لحياة 236 ألف أوروبي

Print
"الصحة العالمية" تحذر من إنهاء "كورونا" لحياة 236 ألف أوروبي "الصحة العالمية" تحذر من إنهاء "كورونا" لحياة 236 ألف أوروبي
أعربت عن قلقها من ركود معدلات التطعيم

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الاثنين) من أن يؤدي إلى وفاة 236 ألف شخص آخر في أوروبا بحلول 1 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وأعربت المنظمة عن قلقها حيال ركود معدلات التطعيم والعدد المنخفض للملقحين في الدول الأفقر، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جهته، بين مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه للصحافيين، أن عدد الوفيات ارتفع بنسبة 11 في المئة في المنطقة الأسبوع الماضي، فيما يشير توقع يمكن الوثوق به إلى احتمال وفاة 236 ألف شخص في أوروبا بحلول 1 ديسمبر.

وأضاف أن أوروبا سجلت نحو مليون و300 ألف وفاة بـ"كوفيد" حتى الآن.

وأوضح "كلوغه" أن 33 دولة أوروبية، من أصل 53، سجلت معدل إصابات أعلى من 10 في المئة خلال الأسبوعين الماضيين، وأن معدلات انتقال العدوى بالفيروس المرتفعة في القارة مقلقة للغاية، خصوصًا في ضوء العدد المنخفض في ما يتعلق بأخذ اللقاحات في أوساط الفئات السكانية ذات الأولوية في هذا الصدد في عدد من الدول.

وأشار إلى أن ازدياد انتقال العدوى سببه تفشي المتحورة دلتا الأكثر عدوى والتخفيف المبالغ فيه للقيود والإجراءات إضافة إلى ازدياد السفر خلال الصيف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
قافلة لتطعيم موظفي مركز البدرشين ضد فيروس كورونا (صور )

قافلة لتطعيم موظفي مركز البدرشين ضد فيروس كورونا (صور )

«داعواتكم ».. هاني سرحان يعلن إصباته بفيروس كورونا

«داعواتكم ».. هاني سرحان يعلن إصباته بفيروس كورونا

نيوزلاندا تخفف القيود الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

نيوزلاندا تخفف القيود الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

العام الدراسي 2022.. اعرف عدد أيام الدراسة في ظل الموجة الرابعة لفيروس كورونا

العام الدراسي 2022.. اعرف عدد أيام الدراسة في ظل الموجة الرابعة لفيروس كورونا